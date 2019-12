Áñez afirmó que no tiene “una afinidad ideológica” con Alberto Fernández y Cristina

La presidenta interina del gobierno de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, cargó contra la fórmula presidencial electa en Argentina, integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, al apuntar: “Ellos tienen una afinidad ideológica que yo no comparto”.

“Cristina Kirchner es de la misma ideología de Evo Morales y nos han demostrado de manera sobreabundante que ellos desprecian la democracia; entonces, yo no tengo ninguna afinidad con gente que no respeta la democracia, que coarta las libertades”, explicó.

En esa sintonía, la mandataria del país vecino afirmó que le resulta “muy indiferente” que presidente electo Fernández no la haya invitado a su asunción, que tendrá lugar este martes, y si al jefe de Estado depuesto Evo Morales. “Ni siquiera me hubiera sentido cómoda (asistiendo), en realidad no tengo ni afecto ni desafecto, me resulta muy indiferente”, apuntó

Por otra parte, Áñez rechazó, aunque no plenamente, que tenga el objetivo de postularse a la jefatura del Estado en las próximas elecciones presidenciales. “Por ahora me estoy abocando al objetivo que nosotros nos propusimos sobre la base de lo que la población quería: Salir de una opresión de muchos años, pacificar y unir a todos los bolivianos”, agregó.

“Lo que particularmente yo quiero cumplir con Bolivia es no estar aprovechándome de una situación y decir ‘ay, yo también podría ser candidato, me aprovecharé de eso’. Creo que sería deshonesto. Yo ahora tengo una meta por cumplir, me voy a sentir feliz de cumplir con mi país. Lo que venga después ya lo veremos, lo evaluaremos en su momento”, concluyó.