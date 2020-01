Los Andes trabajó en Lomas y viaja a Ingeniero Maschwitz

Los Andes entrenó este sábado en el estadio Eduardo Gallardón, de cara a lo que será la parte más intensa de la pretemporada que el plantel realizará en Ingeniero Maschwitz. Viajan mañana. El flamante entrenador, Germán Cavalieri, valoró que arranca “un proyecto serio y a largo plazo”, pero entienden “las urgencias” del equipo.

“El proyecto me impulsó (a aceptar el cargo), es serio y a largo plazo, algo que le falta al fútbol argentino”, aseguró el DT, ante la consulta de Info Región en una rueda de prensa. Admitió que “los resultados siempre apremian”, y dejó en claro que “este es un club grande, que está en una categoría en la que no tiene que estar”.

En el torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, el Milrayitas tuvo un buen arranque en la competencia, pero no pudo mantener su andar e incluso quedó fuera de los puestos de clasificación a Copa Argentina 2020. Tras el irregular semestre y la salida de Juan Carlos Kopriva, el nuevo director técnico deberá revertir la imagen en búsqueda del ascenso.

“Sabemos que los equipos y los sistemas de juego llevan un tiempo y la urgencia de este club es ganar en la primera fecha”, planteó Cavalieri, al tiempo que apostó a llegar de la mejor forma a la mitad del año. “Nosotros queremos llegar a junio ganando. No hay que volverse locos, hay que trabajar”, señaló.

El plantel realizó este sábado la última práctica en el estadio Eduardo Gallarón y mañana por la noche emprende su viaje a Ingeniero Maschwitz, donde realizará la parte más intensa de la pretemporada en el Complejo Las Cavalinas.

El armado del plantel

Los Andes tendrá la oportunidad de incorporar tres jugadores en este mercado de pases y el entrenador explicó que por lo pronto hay nombres, pero todavía no hay nada cerrado. “En este momento el club necesita refuerzos que son cuestiones específicas, yo no me caso con jugadores, me caso con características que es el sistema de juego que me gusta jugar”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que lo tendrán “definido en la semana que viene y se dejará un cupo para ver si sobre el final sale alguna sorpresa, que le sume jerarquía al equipo”. Además, consideró que el número ideal serían 30 jugadores, apostando a dos por cada posición. “Cuantos más tengamos por puesto, más dura es la competencia y sabemos que eso es mejor para todos”, resaltó.

Mientras que sobre la posibilidad de incorporar juveniles al primer equipo Cavalieri anticipó que pondrán “a los que estén listos para jugar, porque hay un plantel armado y no se trata de matar a los grandes y quemar a los pibes, es algo que se va a ir haciendo de a poco”.

La pretemporada

El conjunto de Lomas quedará concentrado desde el domingo a la noche, para arribar a su nuevo destino. Durante la semana intensa que llevarán en el Complejo, trabajarán con tres días de triple turno, más dos días de simple con gimnasio, para hacerle foco a lo físico. Igualmente, apuntó que “en una pretemporada de tres semanas se tiene que trabajar todo junto, lo físico se va a trabajar con la pelota y dándole intensidad”.