Salarios y condiciones laborales, ejes de la reunión de Gollán con CICOP

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, recibió en las últimas horas a dirigentes de CICOP, quienes expresaron los principales reclamos del sector. “Es la primera reunión que tenemos y ya es una buena noticia que nos hayan recibido”, sostuvo la presidenta del gremio, Marta Márquez.

En contacto con Info Región, la titular de CICOP indicó que tuvieron la posibilidad de “expresar la larga lista de reclamos” que buscan “tratar y dialogar” para poder llegar a buen puerto. “El intercambio con el ministro fue positivo. Esperamos poder continuar con el buen dialogo”, explicó.

Márquez, en esa sintonía, apuntó que plantearon “como eje principal volver a ser convocados a paritarias”. “El ministro dijo que estaba en los planes y que hay una decisión de hacer una convocatoria en breve, en el corto plazo. Esperamos que esto así se haga”, remarcó.

“Nuestro hincapié sobre el tema salarios es porque perdimos mucho en esa materia en el último tiempo, alrededor de 35 puntos en relación a la inflación en los últimos dos años. Los sueldos vienen deteriorados hace bastante tiempo. Necesitamos una negociación que vuelva a jerarquizar nuestro salario”, subrayó.

Por otra parte, también se refirió a que “es necesario” que se puedan “discutir cuestiones de trabajo” por el “problema muy serio que hay con recursos humanos”. “No es atractivo ingresar ni permanecer en el sistema de salud por este tema de los sueldos y hay un faltante de personal grande”, señaló.

“El presupuesto es el otro punto que hay que tratar muy fuerte. Si no hay dinero para la salud pública, estas cuestiones no se van a poder resolver. Todo lo que reclamamos requiere inversión y ahí hay que invertir, que era lo que discutíamos con el gobierno anterior. Lo público no es un gasto sino una inversión, más aún en salud”, concluyó Márquez, en charla con este medio.