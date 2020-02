“Se vivieron cuatro años de desidia en seguridad”, resaltó Saavedra

El concejal oficialista de Esteban Echeverría Daniel Saavedra lamentó los hechos delictivos que se registraron en los últimos días en el distrito y aseguró que el “intendente (Fernando Gray) ha destinado muchos recursos a mejorar la seguridad”, y cargó contra la anterior gestión de gobierno de la provincia de Buenos Aires porque se vivieron “cuatro años de desidia”.

“Esta situación es muy preocupante, pero el Intendente ha destinado muchos recursos para mejorar la seguridad, desde la compra de motos hasta el combustible para los patrulleros. Ninguna comisaría puede quejarse de ello”, sentenció el concejal en diálogo con Info Región.

Saavedra, aprovechó para criticar a la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal por “no destinar fondos para la seguridad” y recordó que “se han enviado patrulleros que precisaban reparación y no volvían”. “La inseguridad es un problema de hace muchos años en todos lados, pero fueron cuatro años de desidia total, por más esfuerzos que hizo el municipio no hubo apoyo”.

“En Echeverría hay cámaras, que si bien es cierto que en muchos casos ayuda a la prevención, a los delincuentes no les importan. Hay comercios que poseen estos aparatos y de igual manera entran a robar a cara descubierta. Ya no le tienen miedo a nada”, expresó preocupado.

Además, anticipó que en la semana “habrá una reunión con los vecinos” para atender los reclamos. “Hay una invasión de delincuentes de otros distritos cercanos, en esta semana han apresado a unos cuantos de Lomas de Zamora, que han venido a robar acá, por ello también las fuentes policiales están buscando los métodos y formas para paliar la situación”, informó.

“He conversado con comisarios distritales y hay una preocupación generalizada en las fuerzas para poder sacar este flagelo. La inseguridad se manifiesta todos los días, hoy el país está mejorando en un montón de aspectos donde hay más trabajo, se está fomentando a conciencia del estudio y que haya delincuencia es una barbaridad. Lamentablemente no encuentro el motivo de esta situación, pero hay que trabajar todos juntos para combatirla”, explicó.

Para cerrar, aseguró que “en el nuevo gobierno hay funcionarios comprometidos, tanto a nivel nacional como provincial”, y confió en que en que “se irán resolviendo muchas situaciones.”