Baradel: “A este gobierno le vamos a pedir más que al anterior”

El titular de Suteba habló en el marco de la paritaria docente que se lleva a cabo con el gobierno provincial. “Con Kicillof no queremos no perder, queremos ganar”, sostuvo.

El titular de Suteba, Roberto Baradel, afirmó que desde los gremios docentes le pedirán a este gobierno “más que al anterior”, en el marco de la paritaria provincial que se lleva a cabo.

“Con (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal nos tuvimos que defender para no estar peor, con Kicillof no queremos no perder, queremos ganar, queremos estar mejor que con el gobierno anterior. A este gobierno le vamos a pedir más que al anterior”, señaló el dirigente gremial, en declaraciones radiales.

Y agregó: “Nos tienen que convocar en esta semana para hacernos una propuesta de la negociación nacional y de la provincial. El pedido que hicimos (durante el primer encuentro) fue elevar el piso salarial y el gobierno tiene que hacer un ofrecimiento”.

En este contexto, Baradel anunció que el planteo que se realizará tendrá “discusiones que permitan no solamente no perder poder adquisitivo sino mejorar las condiciones de los salarios docentes”.

“Pretendo estar mejor que con Vidal, porque (Kicillof) tiene una concepción diferente de la escuela pública y reconoce el trabajo, el esfuerzo, y el compromiso de los docentes. Con el gobierno anterior no perder porque era un gobierno que atacaba la educación pública y tenía como objetivo macroeconómico bajar los salarios”, destacó.