Lomas: “Por el momento, con el control policial alcanza”, evaluó Ferreyra

“Por el momento, creo que no hace falta cerrar las fronteras, con las medidas aplicadas y el control policial alcanza. Estamos permanentemente comunicados con el Ejecutivo local”, aseguró la edil, en diálogo con Info Región.

En ese sentido, acompañó las políticas aplicadas en seguridad para acompañar la cuarentena obligatoria dictada por Alberto Fernández y admitió que “lamentablemente hubo detenidos en el distrito, pero la falta de cultura y concientización hace que se tengan que tomar esas medidas”.

“Estado de sitio son palabras que nos llevan a un pasado muy feo, pero no es lo mismo. Para ganar esta guerra no queda otra que estar en la casa, no necesitamos armas, solo entender la realidad”, enfatizó Ferreyra.