Coronavirus: Oficialismo y oposición formarán una mesa de trabajo en Avellaneda

El concejal de Avellaneda por Juntos por el Cambio Maximiliano Gallucci valoró la reunión que desde su espacio mantuvieron en las últimas horas con el intendente Jorge Ferraresi y precisó que se acordó la creación de una mesa de trabajo en conjunto para discutir medidas para tratar de frenar el avance del coronavirus.

“La reunión fue muy productiva, lo más importante que se trató fue la creación de una mesa de trabajo en la que vamos a tener reuniones semanales. Ahí se van a debatir ideas y propuestas para generar entre todos las mejores medidas para pasar este momento de la mejor manera posible”, afirmó el concejal por Juntos por el Cambio en diálogo con Info Región.

Tercer caso confirmado de coronavirus en Avellaneda En la reunión estuvieron presentes el jefe comunal, el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barrueco; el titular del bloque del Frente de Todos, Pablo Vera; los ocho ediles de la oposición y el ex candidato a intendente por el macrismo Luis Otero. “Ferraresi nos dio un informe las medidas que está implementando y cuáles se implementarán”, añadió. En ese sentido, remarcó que “la prioridad es fortalecer el sistema sanitario, porque todavía no se llegó al pico de contagio” y aseguró que “se está trabajando fuertemente para que cuando llegue la peor parte el sistema de salud pueda aguantar“.

Recibimos al Presidente del bloque Cambiemos Sebastián Vinagre, a lxs concejales Silvia Diana, Rubén Conde, Maximiliano Galucci, Lucas Yacob, Fernando Landaburu, Maricel Marciano y al dirigente Luis Otero. pic.twitter.com/vR2F5zUn7x — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) March 25, 2020

“Diálogo constante”

Asimismo, subrayó que ante esta situación, “lo primero que se hizo fue dejar de lado el tema partidario”. “Entendemos que a este virus la única forma que tenemos de combatirlo y poder ganarle es entre todos. Es proponer la visión de cada uno sobre qué medida parece mejor, analizarla entre todos y trabajar en conjunto. Eso está pasando acá y en todo el país, un ejemplo de eso es el diálogo constante entre las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires con las de Nación y Provincia. Todos los funcionarios trabajamos para lo mismo”, enfatizó.

Por otro lado, consideró que las medidas aplicadas por el Gobierno nacional “son prudentes y necesarias”. “Para esta situación no hay un manual, es una problemática nueva en la que todos los días se van innovando cuestiones, porque no es lineal. Por ahí se toma una medida, se ven los resultados y en base a eso se modifica lo que se crea necesario. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar”, concluyó.