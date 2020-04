Inconvenientes con la AUH: “Estoy desesperada y ya no sé a quién más recurrir”

Vecinos de diferentes distritos se comunicaron con Info Región para denunciar las complicaciones que tuvieron para cobrar el bono del Gobierno nacional a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo, además de la falta de respuestas por parte de la Anses.

Uno de los casos es la situación de Silvia Sosa, la cual refleja la preocupación de muchos vecinos que no pueden cobrar el beneficio en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio. “Estoy desesperada y ya no sé a quién más recurri”, apuntó.

Vale aclarar que dicha asignación se le entrega a uno de los padres, dándole prioridad a la madre, y el 80 por ciento del monto se cobra mensualmente mientras que, para percibir el 20 por ciento restante, se debe presentar una vez por año la Libreta Asignación Universal que “acredita asistencia a la escuela y controles de salud”. Pero pese a que Silvia cuenta con estos requisitos, no recibe desde febrero el beneficio, y tampoco actualmente logró cobrar el bono.

Silvia tiene 50 años, es de La Matanza y vive junto a sus dos hijas de 14 y 15 años. “Entré en la página de Anses y al poner mi CUIL me dice que no tengo beneficios asociados”, explicó. “¿Cómo puede ser que siendo argentina nativa, sin trabajo formal, y presentando la libreta correspondiente de mis hijas no me paguen y digan que no tengo beneficios?”, sostuvo.

Además, antes de que comenzara a regir la cuarentena obligatoria, la despidieron del trabajo y se encuentra desempleada. “Yo recurrí a la prensa porque la verdad es que ya no sé a quién dirigirme. Estoy en un estado desesperante porque tengo que pagar 2300 pesos de gas y 6000 de luz que hace meses que no pago, porque al trabajar informal es muy poco lo que yo recibo, y a la edad que tengo no consigo trabajo”, agregó.

La vecina advirtió que ya no sabe “qué más hacer” porque no puede realizar reclamos al estar cerrado el Anses, además de que se encuentra retirando bolsones de comida para poder seguir subsistiendo. A esto se le suma que se acerca el pago del alquiler y de los servicios.

“Esto tiene que llegar a oídos del presidente (Alberto Fernández), porque si están los fondos ¿por qué no se están depositando?”, remarcó en contacto con este medio. Ella no es la única en esta situación. “Estoy cansada de siempre callarme la boca, agachar la cabeza, y que los que más tienen sean siempre los que más se llevan. Hay muchas mujeres que también lo están necesitando, como yo, y no lo están cobrando”, concluyó.