En marzo, la canasta básica aumentó un 6,25%

La canasta básica aumentó en marzo un 6,25 por ciento en comparación con febrero, según indica Consumidores Libres. En esta oportunidad, el relevamiento de la primera quincena se realizó de forma normal pero se vio afectado en el segundo tramo del mes. El dato es “parcial”, aclara la entidad que dirige Héctor Polino.

“En la segunda quincena de marzo nos agarró la cuarentena y no pudimos salir a relevar como siempre. Tenemos un dato parcial hecho por internet y por algunos negocios que se pudieron visitar pero no la totalidad como lo hacemos siempre. No lo hicimos en detalle, pero un número aproximado sería alrededor del 6,25 por ciento de aumento en marzo, en comparación con febrero“, precisó Polino a Info Región.

En el segundo tramo del mes, una particularidad fue que no todos los productos de Precios Cuidados estaban en góndola y eran reemplazados por productos más caros. Reclamó, en ese marco, que se cumplan las leyes vigentes.

“Ante los desmedidos, abusivos y antisociales aumentos de precios de los productos de la canasta de alimentos, en supermercados y negocios barriales, corresponde comenzar urgentemente a aplicar las normas legales vigentes”, reclamó, y mencionó la Ley de Defensa del Consumidor, Ley de Lealtad Comercial, Ley que crea el Observatorio de Precios, Ley de Tarjetas de Crédito, Ley de Defensa de la Competencia, Ley de Góndolas (dictando el reglamento).

Polino consideró que “es absolutamente inadmisible que, en las circunstancias actuales, empresarios inescrupulosos aumenten desmedidamente los precios de los productos de la canasta de alimentos” y pidió “una acción coordinada entre las autoridades” de todos los gobiernos (nacional, provincial y locales) para “involucrarse en el control de los precios”.

Vale recordar que el presidente Alberto Fernández otorgó, por DNU, la facultad de controlar a los intendentes. “Las autoridades municipales se ajustarán al procedimiento y las acciones previstas en los artículos 10 y 12 de la Ley N° 20.680, mientras que el juzgamiento de las infracciones corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior, quien determinará el mecanismo para la remisión de las actuaciones administrativas labradas al efecto”, recalca el decreto.