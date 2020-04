Perazzo: “Hay que respetar las reglas que se ponen de antemano”

La AFA suspedió los descensos hasta 2022 en todas sus categorías y el entrenador de Temperley, Walter Perazzo, rechazó la idea de plano. “Hay que respetar las reglas que se ponen”, sentenció el DT.

“En los campeonatos hay que respetar las reglas que se ponen de antemano, esto de cambiarlas a media marcha no está dentro de la ética del fútbol”, consideró. Y exigió “continuar con lo que se impuso en su momento para disputar el torneo y respetarlo en todas las categorías”.

“Hay que hacer todo lo posible para terminar las nueve fechas restantes, que no son tantas y si se juega entre semanas es menos. En caso de que el coronavirus haga que se posponga demasiado y no haya tiempo, recién ahí se buscaría un torneo alternativo que puede ser el Reducido”, planteó.

Cinco cambios por partido

se mostró a favor de la medida que analiza implementar la FIFA sobre cinco cambios en los partidos, con el objetivo de aliviar la carga física de los jugadores ante una eventual reanudación de la competencia. “No es una medida descabellada”, opinó, al tiempo que aclaró que “los jugadores están meses sin entrenar y su rendimiento no será al 100 por ciento”.

La FIFA analiza la implementación de cinco cambios por partido como una medida excepcional para cuando se reanude el fútbol, hoy paralizado por la pandemia de coronavirus. Sería sólo hasta 2021 y en pos de aliviar la carga física de los jugadores que disputarían más partidos para completar la temporada suspendida.

Perazzo se mostró “sorprendido” con la idea, pero consideró que “no es descabellada porque los jugadores pasan tres o cuatro meses sin entrenar y el rendimiento del equipo no será al 100 por ciento”. En este sentido, planteó la “necesidad de una pretemporada” para que el equipo vuelva a ponerse a tono.

“Después de este párate habrá muchos problemas físicos en los equipos, de rendimiento ylesiones, todo eso será un tema y los cinco cambios ayuda, para que los esfuerzos no sean tan grandes de los 11 titulares”, analizó el entrenador en una charla con con Info Región.

Situación económica y contratos

¿Cómo atraviesa el equipo la cuarentena? Perazzo aseguró que mantiene “charlas con los jugadores, dirigentes y entre todos se busca la manera de buscar una solución al momento difícil”. “Esto no ocurre sólo en Temperley sino en la mayoría de los equipos, con buena predisposición de las partes se está tratando de ir solucionando los temas y obviamente es un momento donde todos pierden”, analizó.

“Hay crisis y uno no va a lograr lo que pretende, pero entre este punto y lo que el club puede se está tratando de hacer el mayor esfuerzo posible para poder solucionar el tema económico”, explicó.

“Acá puntualmente el problema es económico, el club no puede pagar el 100 por ciento de los sueldos y los jugadores no pueden vivir con el 10 por ciento del sueldo, se está buscando una cifra que el club pueda y que al jugador lo ayude a pasar este momento”, puntualizó

Por eso, el entrenador saludó la propuesta de futbolistas agremiados de establecer un piso salarial, en la Primera Nacional porque “tiene que ayudar dando ideas, aportando cosas, estamos en un momento donde no hay que confrontar sino consensuar”. “Se debe buscar la manera de no tomar medidas duras, por ello es importante que el gremio intervenga para mediar entre las partes y buscar solución donde no genere conflicto. Por eso hay que conseguir que cada uno cobre un 100 por ciento y ,en caso de que no se consiga, establecer un porcentaje cercano a ello”, pidió.

Para cerrar, se refirió al tema contratos, ya que hay jugadores cuyo vínculo vence en junio. “En el ascenso casi todos o el 50 por ciento tiene contrato por un año, si los torneos continúan automáticamente todo se tiene que prolongar hasta diciembre, es lo más justo y tiene que pasar en todas las categorías”, opinó.