Scurnik anticipó un panorama “oscuro” tras las medidas anunciadas por AFA

"No solo está el problema del parate sino que, cuando se retome, los planteles cambiarán mucho a partir de la anulación de los descensos", afirmó el capitán de San Martín de Burzaco.

Federico Scurnik es la voz de San Martín de Burzaco, partícipe de la Primera C, ante la problemática que atraviesan todas las categorías luego de las medidas tomadas por AFA, en relación parate por la Pandemia. En consecuencia, el arquero lamentó la situación de los futbolistas que culminan sus contratos en junio y anticipó un panorama “oscuro” si no hay negociaciones e intervención del Estado.

“En la medida que no se pueda negociar, el panorama para el futbolista es oscuro. No solo está el problema del parate, sino que cuando se retome, a partir de la anulación de los descensos los planteles cambiarán muchos. Tenemos que sentarnos a negociar ante un certamen con menor nivel de competitividad y un jugador que no toca una pelota hace seis meses”, señaló el referente del Azul de Burzaco, en charla con Info Región.

Peligra la continuidad laboral

Aquellos equipos que no juegan el Reducido en sus respectivas categorías quedarían sin actividad hasta el 2021, ante una hipotética vuelta pensando en un panorama positivo de resolución desde la salubridad.

Por otra parte, el detenimiento de los torneos y la suspensión de los descensos por dos temporadas atenta contra el ritmo de los jugadores y las posibilidades de conseguir club, ya que muchas instituciones tendrán menos presión sobre la nulidad de la perdida de categoría y, por ende, invertirán menos en el armado de sus planteles.

“Los torneos van a perder competitividad porque en principio todos los jugadores estamos fuera de ritmo ante un parate tan prolongado y si encima desde la reglamentación proponen cosas que atentan contra el nivel de juego, se va a volver algo muy poco atractivo, que perjudica al futbolista profesional”, evaluó Scurnik.

Además, como capitán de su equipo el jugador participó de la reunión con el gremio de futbolistas y sacó conclusiones: “Según el gremio, AFA se apresuró a dar por terminado el torneo. Por el momento tenemos claros que los contratos terminan el 30 de junio y, salvo que se llegue a un acuerdo por una extensión del vínculo, todos los jugadores van a quedar libres y sin trabajo”.

Unidad

A diferencia de una crisis económica particular y cotidiana por la cual varios clubes argentinos atraviesan a diario, este impacto a nivel mundial perjudicó a todo el fútbol argentino en su conjunto. Los futbolistas con mayores batallas como son los de las categorías más bajas, saben que en esta oportunidad contarán con la voz y el reclamo de todos sus colegas.

Para culminar, Scurnik aseguró: “Lo irónico de todo esto es que la situación fomenta la unidad del futbolista porque excede a una categoría. Si nos hubiese golpeado a nosotros solos nos quedamos sin herramientas para pelear, entiendo que todos juntos hacemos un poco más de fuerza y deseamos que el Ministerio de Trabajo tome cartas en el asunto”.