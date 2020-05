Asis, con “incertidumbre” sobre su futuro en el Gasolero

Uno de los jugadores más asentados en Temperley tiene su futuro incierto en la institución: Se trata del lateral Gonzalo Asís, a quien se le vence el contrato en junio y debía volver a Independiente, pero la suspensión de los torneos por la pandemia empezó a sembrar la “incertidumbre” en el defensor.

“Con esta medida debo volver a Independiente porque tengo contrato hasta el 30 de junio. Es todo una incertidumbre, lo único que queda es esperar el momento para ver qué sucede”, señaló el jugador, en diálogo con Info Región.

En este contexto, el lateral pidió por “un convenio entre la AFA y agremiados para que mejore la situación salarial y contractual” de los jugadores. “Hay algunos a quiénes se les debe plata hace varios meses, ojalá que se resuelva pronto porque muchos quedarán sin trabajo”, advirtió.

Además se sumó al debate en torno a la quita de una parte del salario de los futbolistas, como una variante para sostener la economía de los clubes. “En mi caso particular no estoy para reducirme el sueldo porque no gano como los jugadores de elite. Sería muy bueno que se encuentre la manera y se busque una igualdad en los sueldos para que no haya tantas diferencias”, explicó.

En cuanto a su continuidad, Independiente estaría analizando la venta de Fabricio Bustos, lateral titular en el Rojo, para intentar paliar un poco la crisis que sufre respecto a los contratos de los jugadores. En este contexto, la eventual vuelta de Asís parece cada vez más redituable para los de Avellaneda.

¿Cómo sigue el fútbol?

“No queremos que se den por ascendidos a los que no lo lograron”, sostuvo el defensor, al tiempo que valoró que los de Turdera estén “dentro del Reducido” ante una eventual vuelta a las canchas para disputar uno de los lugares en la máxima categoría del fútbol.

“Al suspender los descensos hay muchos equipos que no se manejaron bien en su momento y salen beneficiado con esta medida porque para las siguientes temporada, con esta pandemia y la situación económica, no creo que busquen refuerzos de jerarquía, y se jugará con los chicos del club”, concluyó Asís, en contacto con este medio.