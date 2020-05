Brown: Con el local cerrado, le llegó una factura de $27.000

Las complicaciones con el servicio de luz en la Región siguen dando que hablar en esta cuarentena. Son varios los vecinos que se quejan por problemas en la facturación. En esta oportunidad, un comerciante de Longchamps denunció que desde hace más de 50 días que no abre el local pero recibió una factura de luz por 27 mil pesos.

Julio es dueño de un local de “cosas de campo y mercerías” en Longchamps. Como todos los comercios que no son esenciales, tiene las puertas cerradas desde el comienzo de la cuarentena y no puede generar dinero pero sí recibió una factura de luz de 27.759 pesos. “Es imposible que trabajen de esta manera. Hace más de 50 días que estoy con el negocio cerrado y me mandaron esta boleta con un consumo estimado. Tienen que trabajar más concientemente”, señaló el comerciante a Info Región.

Con las persianas bajas y sin ingresos, Julio contó que “hace dos meses” que hace “lo posible para pagar el alquiler”. “También trabajo para una universidad, que me permite mantener las necesidades en mi casa”, comentó.

En este contexto, intentó comunicarse con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) pero denunció que “llamas por teléfono y es imposible porque el sistema está saturado”. “La única vez que pude hablar con Edesur me querían hacer un plan de pago con intereses, una locura. Uno trata de ser una persona ordenada pagando los impuesto y después pasan estas cosas”, advirtió.

Finalmente, de cara a lo que sigue para este momento del país en medio de la pandemia por coronavirus, Julio se mostró optimista a que “la semana que viene o la otra” el Municipio de Brown permita abrir su local para que vuelva a trabajar, tal como ocurrió en otros distritos. “Esperemos que nos den la posibilidad. La verdad que no quiero cerrar el local, es el sueño de mi vida tener el negocio ahí”, concluyó el comerciante, en contacto con este medio.

¿CÓMO REALIZAR EL RECLAMO?

Cada distribuidora energética tiene sus propias vías de contacto, en la Región la compañía a cargo es Edesur. Para realizar un reclamo por la facturación se puede hacer de manera presencial en la sucursal de la localidad correspondiente cuando finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio, vía telefónica o se puede llevar a cabo de manera virtual.

En caso de querer ser atendido por un operador se debe comunicar al 0810-222-0200, una vez atendido se le solicitará el nombre del titular y el número de cliente que figura en la boleta de luz por la cual se realiza el reclamo.

En cuanto a la opción virtual, a través de la página https://www.edesur.com.ar/servicios-al-cliente/tramites-online/, el cliente deberá registrarse en la opción ofina virtual y desde allí podrá efectuar el reclamo. Otro canal online es la cuenta de Twitter de la empresa (@oficialedesur) en donde el cliente podrá hacer su reclamo y será contactado por mensaje privado por un operador de Edesur.

En el ENRE también se pueden realizar los reclamos por errores en la facturación, tanto de manera telefónica como a través de internet. Pero para poder llevar a cabo la queja es necesario tener previamente el número de reclamo asignado por la compañía de luz.

La línea de teléfono funciona de lunes a domingo las 24 horas, para quien desee realizar un reclamo debe comunicarse al 0800-333-3000.

En cambio, para realizar un reclamo de manera online se debe ingresar al sitio web: https://www.argentina.gob.ar/enre, allí seabrirá un cuadro con las vías de contacto. Paso seguido el usuario deberá elegir la opción “Formulario de Reclamo” y en el siguiente paso seleccionar la opción “Formulario para atención de usuarios”, donde el cliente deberá completar con los datos solicitados.