Eduardo Sabaz contó las dificultades de ser docente hoy

La cuarentena no impide que muchas personas, entre ellos los futbolistas de la región, cumplan con sus responsabilidades y continúen trabajando. El capitán del hockey intermedio Banfield, Eduardo Sabaz, es profesor de Educación Física en tres colegios y contó a Info Región las dificultades de ser docente en medio de una pandemia.

Dirige a grupos desde el 2000 y actualmente trabaja en los colegios Balmoral, Barker, (ambos nivel secundario) y El Sol (primario). Admite que es que “raro” explicar de forma virtual, teniendo en cuenta que su materia requiere un campo de juego o un espacios libre amplio, pero se las rebusca para que todo salga de la mejor manera.

“Al principio me pareció un poco raro, porque una cosa es estar en el campo con los chicos y otra muy distinta es enseñar por computadora. Todavía me cuesta ponerme enfrente de ella porque no es algo normal, pero lo bueno es que de apoco le voy tomando la mano. Los alumnos están muy limitados por los espacios pero con otros profesores de cada colegio buscamos alternativas para hacer una buena clase”, explicó Sabaz.

Y desde el comienzo a hoy, la diferencia es notable. “Al principio las clases se basaban en preparaciones físicas, en ambos niveles (secundaria y primaria) se abordaba en saltar con uno o dos pies, apoyo, cuadripedia y coordinación. Pero ahora, los más grandes están haciendo drills de hockey, las chicas están muy entusiasmadas. Además, mediante una app hacen juegos de verdadero y falso”, planeó el profesor de Educación Física, aunque admitió: “Extraño el contacto con los alumnos y estar en el campo al aire libre. Ahora soy un administrativo que trabaja frente a la computadora”.

Los clubes y las dificultades

El capitán del hockey intermedio contó sobre las dificultades que atraviesan el plantel y los clubes ante la pandemia por coronavirus. “El otro día tuvimos una charla con entrenadores y el club está complicado para convocar gente y cuesta que se enganchen lo más chicos, incluido yo, en hacer rutinas físicas o analizar un partido”, subrayó.

“Mi hermano (Julián) trabaja en clubes y sé que hoy están atrasados con los pagos, se redujo entre un 20 y 50 por ciento el sueldo”, expresó con preocupación.

Por otro lado, ve “difícil que se dispute un torneo” y en caso de que las autoridades decidan que el hockey volverá, señaló que lo más conveniente “será un torneo relámpago, sin ascensos ni descensos”. “Esto es más que nada por los tiempos y si llegásemos a retomar en agosto o septiembre, quedarán solos dos meses de partido”, apuntó.

Además, indicó que “llevará tiempo volver, aproximadamente un mes y medio, para que el equipo se acomode, como lo estaba antes del torneo”. “El aspecto físico queda afectado porque no tenemos los espacios, si bien las rutinas que nos mandan son aeróbicas, nada se compara con la cancha”, agregó.

“Me cuesta cortar de una”

El jugador del Taladro aseguró que continuará jugando ya que le “cuesta cortar de golpe”. “Es te año me baje de la primera, no me daba el cuero para seguir jugando ahí , luego fui elegido capitán de la intermedia donde tengo un grupo de amigos muy bueno y cuesta cortar de un día para el otro, por eso trataré de seguir”, señaló.