Es lomense, quedó varado en México y vivió una “odisea” para volver a su hogar

Darío Barci es vecino de Lomas de Zamora y estuvo varado por cuatro meses en México. Había viajado para visitar a sus familiares pero durante su estadía le robaron el pasaporte y el dinero que le quedaba para volver a su hogar. Cuando pudo hacer los trámites y recuperar sus documentos, la pandemia ya se había desatado y se cerraron las fronteras. El 29 de abril logró subirse a un avión con destino a Buenos Aires pero las dificultades continuaron y recién en mayo pudo volver a su hogar.

"Viajé, por suerte, pero al llegar acá solo a la gente que era de Capital los llevaban a un hotel. Como soy de Lomas me mandaron a mi casa y me dijeron que tome los recaudos en mi casa con mi familia. Pero no podía volver antes de que me hicieran el test de coronavirus porque en mi casa hay una persona embarazada y una persona mayor", relató Darío a Info Región. Sin dinero, pidió prestado y se alquiló un departamento en Adrogué para mantenerse aislado de su familia hasta poder realizarse el estudio correspondiente de Covid-19.

“Intenté comunicarme con el Municipio de Lomas de Zamora, pero nadie me dio respuesta, no tenían ningún protocolo para los que veníamos de afuera. Tuve que pagar yo mismo el estudio que me salió 3000 pesos y esta semana, después de tanta espera, me llegó el resultado que salió negativo. Pude volver a amanecer en mi casa, no lo puedo creer, parece mentira”, expresó.

La travesía para salir de México

Darío había viajado a fines de diciembre para celebrar las fiestas con su primo que vive en México. En enero sufrió un robo en el cual le sustrajeron sus documentos y el dinero que le quedaba para volver a Argentina. Según advirtió, no obtuvo ayuda del Consulado y tuvo que realizar distintos trabajos para recaudar los 80 dólares que le costaba el trámite del pasaporte provisorio para poder regresar.

A principios de marzo logró sacar un pasaje con fecha para el 24 de ese mes, pero cuando se acercaba la fecha, Argentina cerró la frontera. “Mi familia estaba desesperada por todo lo que se sabía de México y como no hacían nada por contener el virus. Estaba en el extranjero, sin cobertura médica, los hospitales llenos de infectados y yo no podía irme”, manifestó.

Finalmente, con el dinero que había logrado juntar más la ayuda de amigos y familiares logró sacar el pasaje para volver el 29 de abril.

“Fue todo una odisea, las cosas que pase en México y luego al llegar acá también. Pero varados que todavía siguen allá están peor. El Consulado no te atiende y los pasajes salen una fortuna”, lamentó.