Lomas de Zamora: Faltan vacunas antigripales

La pandemia de coronavirus generó una “inusual demanda” de vacunas antigripales, lo que llevó a un faltante de las mismas en distintos puntos del país: Uno de ellos, Lomas de Zamora. Más allá de la demanda, lo cierto es que tanto IOMA como PAMI entregaron pocas dosis.

Vecinos del distrito se contactaron con Info Región y denunciaron el faltante tanto en Pami como el farmacias privadas. Tal es así el caso de Silvia, quien buscó vacunas para su mamá de 88 años, pero no encontró respuestas en ningún lado. “Ya no sé dónde llamar. Mi mama no puede caminar y recibía las vacunas a domicilio, pero ya no llegan más. El dispensario de Lomas no atiende nunca y las farmacias que contacté no tienen. Entiendo que es un momento difícil pero no sé qué hacer”, lamentó la vecina.

En este contexto, el Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, Leonardo Fernández, confirmó el faltante. “No hubo tanta provisión de vacunas. De IOMA llegaron diez vacunas para cada farmacia en toda la Provincia, mientras que de PAMI recibimos dos tandas pero una cantidad muy baja. La gente se quedó sin vacunar porque ingresaron muy pocas y hubo una alta demanda”, subrayó.

En cuanto a la actividad distrital, Fernández, en contacto con este medio, sostuvo que “el Municipio está aplicando vacunas” y valoró que “fue una gran cantidad”. Ante las quejas de vecinos, planteó que “quizás ahora no puede responder a la gran demanda”. Para realizar consultas sobre el tema o solicitar turnos, los vecinos de Lomas deberán llamar o comunicarse vía mail con la unidad sanitaria más cercana a su domicilio.