Protesta de organizaciones sociales en Monte Grande: denuncian abandono en algunos barrios

Piden operativos sanitarios y conocer los protocolos de actuación. Aseguran, además, que la salita de un barrio fue cerrada y los vecinos no tienen a dónde acudir ante la aparición de síntomas compatibles con coronavirus.

Piden operativos sanitarios y conocer los protocolos de actuación. Aseguran, además, que la salita de un barrio fue cerrada y los vecinos no tienen a dónde acudir ante la aparición de síntomas compatibles con coronavirus.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), junto a otras agrupaciones sociales, se manifestaron esta mañana frente a la Municipalidad de Esteban Echeverría por la dramática situación de algunos barrios del distrito. Denuncian abandono.

“Sabemos que en nuestros barrios no hay control ni asistencia en alimentos ni en salud”, explicó la situación la militante y encargada de prensa del FOL, Marisa Rodríguez, en diálogo con Info Región.

Es por esto que se apostaron este lunes frente a la Municipalidad de Esteban Echeverría, para visibilizar el reclamo y tratar de obtener alguna respuesta. Las organizaciones que participaron de la manifestación fueron: el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS), el Frente Popular Darío Santillán, la Agrupación Docente La Naranja de Ezeiza, el Centro de La Niñez y la Juventud (CNJ), el Frente Popular Darío Santillán y la Organización Libre del Pueblo (OLP) Resistir y luchar.

En principio lograron programar una reunión con el secretario de Salud, Daniel Ive, e intentarán que se genere “un canal de diálogo”. “Teníamos programada la reunión para las dos pero ahora nos dijeron que nos va a atender a las tres y media. Si no nos atienden, porque tienen esa costumbre, vamos a volver”, advirtieron.

“Es necesario que se active un plan de acción claro y anticipado. Además la contención a nuestros vecinos/as debe ser integral (salud, alimentos e infraestructura). En nuestros barrios se afrontan pésimas condiciones de vida: falta de trabajo, problemas habitacionales y carencia de servicios esenciales como agua potable”, detallaron en el comunicado.

Precisaron que una vecina del barrio El Triunfo presentó la semana pasada síntomas compatibles con coronavirus, pero “no recibió ninguna respuesta”, explicaron los manifestantes. Explicaron que la salita ubicada sobre la calle San Pedrito fue cerrada porque se activó el protocolo de coronavirus. Info Región intentó corroborar esta información con el área de Prensa del Municipio durante el fin de semana, pero no hubo respuesta. Recién esta tarde, confirmaron que “se activó el protocolo y se testeó a todos los que tuvieron contacto con la persona diagnosticada con Covid-19”. Y señalaron que se reabrirá la Unidad Sanitaria N° 4, aunque no precisaron cuándo.

“Las compañeras, que son promotoras de salud, asistieron a esta vecina embarazada, con 7 hijes, con una casa precaria de tres por cuatro, sin agua potable, y eso nos impulsó a manifestarnos porque ya es imposible”, profundizó Rodríguez. Esto también ocurre en Zaizar, Luis Guillón y en otros lugares del distrito. “No queremos un Villa Azul en nuestros barrios”, señalaron.

Otro de los reclamos principales es que no se lleve a cabo la militarización en los barrios y que se les de a conocer el protocolo sanitario correspondiente. “Dicen que está todo controlado y no es así”, remarcó la militante. “Entonces hoy venimos a pedir un contacto directo con alguien de Salud porque no lo tenemos. Nos dieron teléfonos y jamás nos atienden”, se quejaron.

En el comunicado, además, señalaron que las autoridades no vacunaron contra la gripe a los vecinos que integran la población de riesgo “a pesar de que el listado se presentó hace más de un mes y de haberse comprometido a realizarlo”, y que tampoco llevaron a cabo acciones de limpieza ni desinfección como mecanismo de prevención. Demandan artículos de limpieza y un botiquín de primeros auxilios equipado para cada centro cultural.

El planteo principalmente es la necesidad de “una vía de comunicación” desde la cual puedan obtener una pronta respuesta por parte del Municipio ante la presencia de síntomas o la necesidad de asistencia sanitaria con urgencia. “También queremos que se nos informen el nombre de los funcionarios responsables de los operativos”, especificaron.