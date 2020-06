Clausuraron dos sectores en el Coto de Lanús por 10 casos de coronavirus

Inspectores municipales de Lanús clausuraron el viernes los sectores de carnicería y centralizados de la sucursal de Coto ubicada en avenida Presidente Bernardino Rivadavia 2602, luego de que se confirmaran diez casos de Covid-19 de trabajadores. También fue por “el incumplimiento de las medidas de bioseguridad que demandan los protocolos sanitarios por coronavirus”. Esta no es la primera vez que pasa algo así en la Región.

Funcionarios municipales realizaron el viernes pasado la clausura de dos sectores del hipermercado Coto (carnicería y centralizados) y se encontraron con una actitud hostil por parte del jefe de operaciones del hipermercado, Eduardo Bufalo, quien intentó impedir el cierre de la sucursal. “¡No van a cerrar la sucursal, Tito! ¡No la vas a cerrar, como que me llamo Bufalo!”, amenazaba a las autoridades mientras usaba su teléfono celular.

Las imágenes del video son elocuentes. Pese a la negativa del empleado jerárquico, los trabajadores de la Municipalidad cerraron los dos sectores. “Mañana a la mañana vamos a realizar una nueva inspección y no descartamos el cierre total de la sucursal”, advirtieron a Info Región fuentes oficiales.

“Le dimos 48 horas para realizar una desinfección y limpieza. Mientras nuestro equipo de salud está haciendo un seguimiento epidemiológico de todos los positivos, y también de los contactos estrechos para ver en qué situación están”.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA), Orlando Machado, precisó que son 10 los trabajadores con diagnóstico positivo de Covid-19 que “se encuentran aislados” en sus hogares.

“Si yo cumplí, Porque ellos no cumplen”… Así están mis compañeros de Coto Lanús, cada vez más casos positivos en la sucursal. Triste lo que nos toca vivir a los trabajadores esenciales 😔 Difundan por favor 🙏🏻 pic.twitter.com/u7MIWB7lll — Faculazaro08 (@faculazaro08) June 21, 2020

No obstante, los propios empleados viralizaron el drama que vivieron este fin de semana, cuando se encontraban aislados en el Hotel de las Provincias. “Mi nombre es Lucas Casaneli. Para el Estado soy personal indispensable, como tal respeté lo asignado, me presenté a trabajar todos los días. Me hice todos los estudios el viernes, y siendo el domingo sigo acá. Nunca me asignaron una cama, ni a mí ni a ninguna de las personas. Hace dos días que estamos sin que nos den una cama”, se quejó uno de los trabajadores afectados.

A su vez Lucas advirtió que la atención que les brindaron fue “malísima” y que trataron de dormir “donde se pudo”. En otro de los videos que se viralizó se observa mejor la situación, uno de ellos está durmiendo en un banco y otro se encuentra tirado en el piso.

Además de los positivos, 48 empleados que cumplían tareas en las áreas clausuradas “fueron derivados el viernes a sus hogares” para cumplir el aislamiento preventivo. Machado indicó que “ya se se está hisopando a los trabajadores de esos sectores”. No obstante, el Municipio detalló que “se procedió inclusive a aislar a esas 48 personas porque tuvieron contacto estrecho o cercanía con los diez trabajadores pero eso no quiere decir que tengan coronavirus”.

Según pudo saber Info Región, las autoridades le dieron 48 horas a la sucursal para presentar un nuevo protocolo de trabajo, en el “deberán respetar las medidas de seguridad de manera estricta” y además proceder a la limpieza y desinfección de toda la zona en cuestión. Los inspectores deberán acudir mañana a la sede de Lanús para realizar un nuevo control y verificar que se cumplan los requisitos. De ser así, las zonas clausuradas reabrirán al público. “Si no se respetan o no se cumplen con esos requisitos, el Municipio va a tener la potestad de dar un cierre a toda la sucursal“, alertaron.