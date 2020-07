Baldunciel, cerca de renovar con Temperley

El delantero Lucas Baldunciel aseveró que está cerca de renovar su vínculo con Temperley ya que hubo un acuerdo “de palabra” con las autoridades de la institución y espera que en los próximos días puede firmar su nuevo contrato.

“Estoy contento, me han llamado del club para decirme que querían mi continuidad hasta diciembre. Esta todo de palabra entre mi representante, el club y yo, así que veremos luego como harán con la firma”, aseguró Baldunciel en diálogo con Info Región.

Si bien ya se conocieron varias bajas, en los próximos días la dirigencia deberá continuar negociando con el resto del plantel. “No sé cómo se resolverá, ojalá que siga la mayor cantidad posible de compañeros”, expresó el atacante.

No obstante, valoró el aporte económico de la AFA para quienes se queden sin institución. “Es importante pero también complica los no descensos porque tal vez muchos clubes se juegan en no armar un gran plantel y jugar con los pibes”, evaluó.

Asimismo, resaltó que el objetivo del club “es volver a Primera, aunque resta ver cómo se define el campeonato, porque es una incertidumbre”, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

“Sé que dijeron que volveremos si todos entramos en la fase 4, ojalá sea lo más pronto posible. Seguiremos esperando a la expectativa de cualquier noticia de saber cuando volverán los entrenamientos o el fútbol en el país”, sentenció.