Echeverría y su alejamiento de Talleres: “Me sorprendió la decisión”

Ramiro Echeverría es uno de los jugadores liberados por Talleres de Remedios de Escalada, en medio del mercado de pases que está signado por la crisis económica que vive el fútbol argentino. El defensor fue notificado por Rodolfo Della Picca que no sería tenido en cuenta y ahora deberá resolver su futuro lejos del club que lo vio nacer en el profesionalismo.

“Me sorprendió la decisión. Con este cuerpo técnico no me tocó participar mucho pero siempre fui tenido en cuenta, más allá de sumar pocos partidos no me lo esperaba. No creo que haya hecho las cosas mal, siempre di el máximo y fui positivo. El entrenador siempre me habló mucho para corregir detalles que faltaban. Realmente no tengo los motivos”, mencionó el marcador central, en contacto con Info Región.

En paralelo, explicó que el alejamiento “no fue por motivos económicos”, en tanto que recalcó: “Tampoco es por lo extrafutbolístico porque nunca le falté el respeto a nadie. Es pura y exclusivamente determinación del técnico”.

El futuro

Hace cuatro años el defensor es jugador profesional de la institución y este 30 de junio quedó en libertad de acción. Ahora aguarda por ofertas y sueña con dar el salto de categoría, en medio de un mercado complejo.

“Uno siempre anhela seguir escalando, lo que va a venir será mejor. Espero algún llamado y ojalá se pueda dar el salto de categoría. Todavía no tengo nada porque es todo muy reciente”, aclaró.

Por otra vía, no dejó pasar la oportunidad para reconocer las ganas de compartir cancha con su hermano Santiago, quien tiene contrato vigente en Brown de Adrogué: “Es algo muy lindo para los dos. Soñamos con eso y sería muy hermoso. Para mi es tocar el cielo con las manos en el fútbol. Compartí vestuario pero nunca equipo, deseo que en algún momento se nos presente la oportunidad”.

Despedida

Desde la dirigencia del Tallarín expresaron la intención de renovar la mayor cantidad de los contratos con vistas a la continuidad del torneo y la chance de pelear por el ascenso a la Primera Nacional, mediante el Reducido.

Por el momento, Echeverría y Gabriel Seijas, son los nombres más fuertes que quedaron fuera la consideración, en tanto que otros casos están en plena negociación.

En torno a este panorama y su realidad, Echeverría sentenció: “Me dolió un poco que el presidente no se tome un tiempito para mandarme un mensaje. Me conoce desde que soy chico y saben cómo me brindé al club. Me incomodó como se dio todo. Los motivos hoy en día no me cambian nada, es una decisión que ya está tomada”.