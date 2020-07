Pereira reconoció que en la Primera B, “Los Andes tiene prioridad”

Guillermo Pereira es uno de los puntos altos en el funcionamiento de Los Andes en la última temporada. El volante terminó su vínculo con el club el 30 de junio y deberá analizar sus opciones de cara al futuro. Desde la dirigencia del Milrayitas buscan abrochar la continuidad y el cuerpo técnico lo pide como prioridad.

“Con Los Andes tengo un aprecio muy grande, en la categoría pienso y tiene prioridad el club, veremos si se concreta algo de Nacional B o el exterior, pero todo está muy pausado”, indicó el jugador a Info Región.

Las autoridades del Milrayitas decidieron recortar el plantel profesional como consecuencia de la crisis que atraviesan los clubes luego del parate que trajo la pandemia. No obstante, varios pilares del primer equipo están en diálogo con el club para renovar su contrato y seguir bajo las órdenes de Germán Cavalieri.

“Hablé varias veces con Germán y me trasladó las ganas de seguir contando conmigo y alguno de los chicos. Estoy agradecido con el cuerpo técnico, si se mantienen a los jóvenes del club que son grandes jugadores y apuestan a que la institución avance, se van a encontrar con mucho material para encarar lo que viene”, señaló Pereira.

Por otra parte, reconoció que mantuvo contacto con otras instituciones, aunque aseguró que el mercado está “parado”. “Tuve algunas charlas con otros clubes, varios preguntan pero no pasa a mayores. Como está todo parado muchos clubes especulan con eso. Por el momento no estoy apurado y no se sabe cuándo van a volver a arrancar las prácticas. Esperemos en algunos días poder cerrar”, explicó.

Una posibilidad

Frente a los problemas que viven los clubes del país, muchos futbolistas eligen emigrar al exterior, incluso a ligas menores, para lograr una solidez económica que les permita vivir con otra tranquilidad.

Con ese panorama, Pereira evalúa la chance, aunque destaca el “sueño” de jugar en la máxima categoría del fútbol argentino: “Irse al exterior al jugador hoy en día por la situación del país en lo económica seduce mucho, pero al mismo tiempo el fútbol argentino es atractivo y uno sueña con llegar a Primera División que es todo lo que te propones de chico. Hay sondeos y charlas pero nada concreto”.