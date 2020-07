Avellaneda: “Si no se hacen los testeos suficientes, seguiremos encerrados”, según Nuñez

La concejal de Avellaneda por Juntos por el Cambio Berta Nuñez consideró que “si no se hacen los testeos suficientes la gente va a seguir encerrada” sin saber lo que realmente pasa. Además, pidió una mayor apertura para que la gente vuelva a trabajar y minimizó las diferencias en la oposición tras el comunicado por la muerte de Fabián Gutiérrez.

“Si no se hacen los testeos suficientes vamos a seguir encerrados sin saber qué es lo que pasa. Además, nos tenemos que atener a las cifras que nos dan porque como no somos gobierno, no podemos saber la cantidad de internados, donde y cuantos testeos se hacen y cuales son las zonas más afectadas. Esto no es un problema solo de Avellaneda, pasa a nivel nacional y provincial también”, disparó la edil en diálogo con Info Región.

Recalcó, en esa línea, que en el distrito el bloque hizo “pedidos de informe para conocer la situación sanitaria”, ya que subrayó que quisieron trabajar en conjunto con el oficialismo pero “el Ejecutivo no considera necesario un comité de crisis donde su oposición también participe”.

Apertura

Por otro lado, la dirigente de la Coalición Cívica señaló que “es muy grave que a esta altura los comercios sigan cerrados y la gente no pueda ir a trabajar porque ya no tienen de donde sacar plata” y enfatizó que “hay comercios que cerraron y personas que se quedaron ya sin su trabajo por este aislamiento”.

“Hay muchos comerciantes que todavía aguantan pero ya no saben cómo hacer para pagar el alquiler, los servicios y a los empleados, es cierto que se les da un crédito, pero tienen que ver después cómo lo van a devolver. Por supuesto hay que mantener los cuidados pero hay que ver de qué manera se logra una apertura”, manifestó.

Diferencias

Por último, minimizó las diferencias que se evidenciaron en Juntos por el Cambio tras el comunicado por la muerte de Gutiérrez y aseguró que “hubo un error de interpretación, porque lo que se plantea es que hay un problema institucional ya que se trata de un asesinato de alguien imputado por corrupción”.

“Juntos por el Cambio es más que un partido o una facción, es una causa por la república. Tenemos la responsabilidad de mantener la unidad por ese 41 por ciento que nos votó y por los que se siguen sumando ahora. Acá no se trata de peleas, somos una oposición absolutamente responsable, habrá algunas diferencias, pero es algo normal y que enriquece al espacio”, concluyó Nuñez.