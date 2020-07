Lanús: Afirman que “las denuncias por cortes de luz aumentaron un 300%”

El defensor del Pueblo de Lanús, Alejandro Gorrini, señaló que en las últimas semanas las denuncias por cortes de luz “aumentaron un 300 por ciento” y le exigió a Edesur que brinde una rápida respuesta ante los reclamos.

“En las últimas tres semanas las denuncias y reclamos de corte de servicio de luz aumentaron un 300 por ciento en Lanús. Además, los vecinos denunciaron no los cortes de energía, sino que la empresa no está dando respuesta, se comunican a través de la web o del teléfono pero no les responden”, afirmó Gorrini en diálogo con Info Región.

Señaló que junto con su par de Avellaneda, Daniel García, tienen “un enlace con la empresa donde se vuelcan los reclamos” y apuntó que “desde Edesur argumentan que por la falta de inversión en los últimos años, cuando hay altas y bajas temperaturas las instalaciones no aguantan”.

“Dicen que están haciendo inversiones pero que faltan algunos años para que estén finalizadas, por lo cual desde nuestro lugar exigimos que mientras tanto, cada vez que haya un corte la empresa tenga una cuadrilla a disposición y un grupo electrógeno para aquellos vecinos electrodependientes”, reclamó.

Otros reclamos

Por otro lado, sostuvo que otro de los reclamos frecuentes “están relacionados con ANSES, porque cuesta que den respuestas relacionadas al Ingreso Familiar de Emergencia o se dan de baja asignaciones familiares y cuando la gente llama al 130 no los atienden”.

“También nos llegaron muchas denuncias relacionadas con bancos donde la Defensoría estuvo ayudando a jubilados que se les complicaba el cobro con tarjeta de débito o que no les llegaba la tarjeta o no sabían cómo pedirla. Eso pasó en los primeros meses”, añadió.

Por último, subrayó que “en los últimos meses aumentaron los problemas relacionados a conflictos entre vecinos, sobre todo peleas por ruidos molestos” y lo atribuyó a que “la gente al estar tanto tiempo encerrada la está pasando mal”.

“Desde la Defensoría estamos brindando apoyo psicológico a todos los vecinos que lo necesiten. A través de nuestra área social estamos dandole acompañamiento a los lanusenses que lo pidan”, concluyó Gorrini.