Avellaneda: “Es evidente la falta de inversión de Edesur”, criticó Lata

“Es una empresa que en los últimos años no viene invirtiendo nada en servicio y el colapso del servicio se ve. Es evidente la no inversión después de haber aumentado 3 mil por ciento las tarifas. No es justo para los usuarios”, completó.

Seguridad

Lata, por otra parte, se refirió al refuerzo en la seguridad en municipios del Gran Buenos Aires con el envío de fuerzas federales y el malestar que se generó en Lanús, que es gobernado por Juntos por el Cambio, porque los operativos no iniciaron al mismo tiempo que en distritos aledaños.