Avellaneda: Bertolotto criticó que la oposición “politiza una problemática que es de todos”

El concejal por el Frente de Todos señaló que no se puede recaer en un intendente la responsabilidad por los casos de Covid-19 o la inseguridad.

El concejal por el Frente de Todos señaló que no se puede recaer en un intendente la responsabilidad por los casos de Covid-19 o la inseguridad.

El concejal de Avellaneda por el Frente de Todos Armando Bertolotto apuntó contra la oposición local por sus críticas a la gestión del intendente Jorge Ferraresi y sostuvo que “politizan una problemática que es de todos” ya que consideró que los casos de Covid-19 y la situación sanitaria, así como la inseguridad “son un tema común de todo el AMBA”. Además, se sumó a las críticas contra el servicio que brinda Edesur pero consideró que “no sería necesaria la estatización”.

“No me gusta lo que hacen desde la oposición, están politizando una problemática que es de todos. Avellaneda tiene más o menos controlada la situación, es verdad que subieron los contagios pero se dispararon por el tema de Villa Azul, por la cercanía de Capital y porque somos un lugar de mucho tránsito. Pero esto es un problema de todo el AMBA, acá no hay Ciudad o Provincia, porque la gente cruza una calle y está de un lado o del otro”, enfatizó el edil en diálogo con Info Región.

Asimismo, señaló que “no es momento de tener esta actitud”, sobre todo cuando “hay importantes dirigentes como el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales o intendentes como el de Campana, Sebastián Abella y el de Lanús, Néstor Grindetti, que dejaron las diferencias de lado para trabajar sin banderas políticas”.

Inseguridad

En esa línea, respondió a las críticas del bloque de Juntos por el Cambio sobre la inseguridad en el distrito y aseguró que “según las estadísticas no hay aumentos de robos, sino que hay algunos menos”, aunque aclaró que “eso no es nada para adjudicarse como un gran logro, porque primero hay que cambiar la Justicia y que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra, ya que casi el 90 por ciento reincide en los delitos”.

“La inseguridad no varía tanto de lo que fue hace nueve meses porque es un problema que arrastramos hace rato, es injusto apuntar contra Avellaneda ya que la gobierna el peronismo, en Lanús la problemática es mayor y no culpó a Grindetti, en el AMBA no hay barreras naturales. Es algo a resolver entre todos, con juzgados, con inversión, con que la policía cobre mejor, entre otras cosas”, afirmó.

Además, sostuvo que “hay una parte del bloque de Juntos por el Cambio que están en una posición súper crítica”, pero reconoció que hay otra “más dispuesta a colaborar en este contexto de pandemia”.

Edesur

Por otro lado, se diferenció de algunos compañeros de bloque y referentes del Frente de Todos al opinar que “no sería necesaria una estatización de Edesur” y al marcar que “en el país muchas otras fracasaron como la ex SEGBA, YPF o Entel, que eran del Estado y tenían un servicio defectuoso”.

“No sé si es la solución, creo que hay que hacer cumplir los pliegos de licitación y si los incumple, hay que sacarle la concesión por eso y no provocando un juicio porque después termina saliendo mas caro el tuco que los ravioles. El ENRE tiene que multar, no puede ser que trabaje más para la empresa que para los usuarios y si Edesur no cumple, que venga otro que brinde un mejor servicio”, concluyó Bertolotto.