Brey firmó su primer contrato con el Milrayitas

En Los Andes continúan con el proceso de armado del plantel pensando en la vuelta a las canchas. En esta oportunidad las autoridades anunciaron la firma del primer contrato del juvenil Leandro Brey, quien con 17 años, se transforma en una opción más para defender los tres palos del arco Milrayitas.

En su primer contacto con el sitio oficial tras la firma del vínculo, el jugador contó sobre sus aptitudes: “Soy un arquero que trabaja mucho y trato de ser muy exigente con los errores que tengo”.

Y agregó: “Hoy en día en la Argentina hay dos grandes arqueros, que son Andrada y Armani, pero yo siempre me fijé en Guido Herrera, de Talleres. Es un jugador completo, con mucha personalidad y que nunca duda”.

#FútbolProfesional Informamos la firma del primer contrato de Leandro Brey, arquero de 17 años. "Siento muchas cosas lindas. Este momento era algo que tenía en mente en estas últimas semanas y me da mucha felicidad", dijo luego de poner el gancho. — Club Los Andes, August 13, 2020

Primeros pasos

El ahora arquero profesional del equipo de Lomas de Zamora llegó desde muy chico al club que ahora le da la posibilidad de vivir de esta disciplina. Con Federico Díaz como competidor en el puesto, Brey espera estar a la altura y darle variantes al cuerpo técnico.

“Llegué cuando tenía 10 años. Empecé como central en Infantiles y después quedé libre en Novena. Así que se me cruzó por la cabeza probarme como arquero y la verdad que me fue muy bien”, señaló.

Y continuó: “Integrar este grupo es algo muy lindo y trato de disfrutarlo día a día. Recién tengo 17 años y sé que a esta edad no es fácil. Por otro lado también soy consciente que nunca aflojé y pude aprovecharlo al máximo”.

La nueva era

Los Andes tiene en el horizonte una nueva etapa en la que los juveniles cobrarán otra importancia y tendrán mayores oportunidades en el primer equipo, a partir del recorte de presupuesto que vive el fútbol argentino a raíz del coronavirus.

“Esta es una oportunidad muy importante la que nos están dando. Para un juvenil pasar a Primera o Reserva es un salto muy grande y hay que tomarlo con la responsabilidad que se merece”, recalcó.

Por último destacó la importancia de haber recorrido las divisiones menores del club: “En Villa Albertina aprendí muchísimo y me llevó los mejores recuerdos. No tengo dudas que me dieron las herramientas necesarias para que si el día de mañana se me presenta una situación voy a estar capacitado”.