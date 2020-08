Echeverría, “entusiasmado” por la vuelta del fútbol

Brown de Adrogué se alista junto a los demás elencos de la Primera Nacional para encarar a partir del 2 de septiembre la vuelta a los entrenamientos presenciales, a partir de lo acordado por el Gobierno Nacional en conjunto con AFA.

El plantel conducido por Pablo Vico aguarda con expectativa el regreso y no dejan de mostrar su felicidad al respecto. “Estoy muy entusiasmado porque tenemos una fecha confirmada. Contar con un horizonte nos emociona y nos pone contentos. Falta poco para volver a entrenar y trato de no pensar en que algo puede salir mal. Después de mucho tiempo tener una confirmación nos da tranquilidad”, comentó Santiago Echeverría, en charla con Info Región.

Vuelta imprescindible

El fútbol aún no tiene fecha para comenzar a disputar el torneo, asimismo el regreso a las canchas ilusiona y aclara un panorama opaco para los profesionales que, muchos de ellos, se vieron afectados en su continuidad laboral.

Sobre esta problemática, el marcador central advirtió: “El fútbol no es un show o un espectáculo, además es un trabajo y una industria, factura millones por año y le da de comer a miles de familias. No hay que tomar esto como algo que no es indispensable, sino entender que muchos trabajadores no sabían que iban a hacer de su vida si no volvía la actividad”.

Por otra parte, evaluó los cambios que deberán tener en cuenta para elevar los cuidados respecto a la pandemia: “El ascenso tendrá que adaptarse, la disminución de los recursos no será una traba. Haremos un desgaste mayor, con más turnos u otras opciones. Si los jugadores no tienen auto, tendremos que organizarnos. Cada club deberá adaptarse, ser responsable y adecuar los protocolos para trabajar”.

El torneo

Brown de Adrogué quedó lejos de las posiciones de Reducido en la Primera Nacional pero con varias fechas por disputarse plantean la necesidad de que se continúe el certamen para administrar “justicia” a la competencia.

Echeverría fue contundente al respecto: “Se tiene que jugar un torneo en el que participen todos los equipos en todas las categorías. Deben finalizarse los torneos que estaban. No quiero ni pensar en que se va a definir en un Reducido, sería injusto. Si se define en mano a mano y perdes en la primera fecha, los clubes no van a contratar jugadores y sería muy negativo para los profesionales”.

Por último, el experimentado defensor analizó lo que será la puesta a punto del grupo: “Hay que prepararse para una vuelta al fútbol. Las condiciones pueden llevar a lesiones, pero es lo mismo que pasa en cualquier pretemporada. Es un momento atípico, pero creo que con 45 días de pretemporada tendremos un nivel que nos permitirá competir”.