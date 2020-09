Bazán: “La llamada del técnico fue el impulsó para tomar la decisión”

Mauro Bazán firmó por dos años con Brown de Adrogué tras un buen paso por Guillermo Brown de Puerto Madryn. El jugador se ilusiona con poder jugar un torneo en lo que queda del año y demostrar su nivel dentro de la cancha.

En ese sentido, en diálogo con Info Región, contó como fue su llegada al club: “Un intermediario me preguntó si yo tenía problemas en que me acercara al club (Brown de Adrogué), a mí ya me había gustado la idea cuando me lo planteó en su momento, por lo que le dije que le dé para adelante”.

Sin embargo, destacó la voluntad de Pablo Vico y Facundo Lemmo al momento de tentarlo para llegar a Adrogué: “Que me hayan dicho que querían contar conmigo me ayudó a tomar la decisión”.

“Conocía al club por algunos compañeros que tuve y que jugaron allí. Me dijeron que es una institución muy linda, ordenada, tiene buen ambiente para entrenar; todos me plantearon que una vez que entras no te querés ir, eso fue lo que me ayudó también a elegir”, explicó.

De cara a las expectativas en su nueva etapa profesional, apuntó a “empezar con los entrenamientos, conocer a los nuevos compañeros y jugar algún torneo durante el año”. “Estoy muy ansioso, todo jugador de fútbol lo que quiere es volver a entrenar, ojalá que no haya problemas para que en septiembre retomemos y den los tiempos para un torneo”, recalcó.

En ese sentido, se mostró a favor de la resolución que se dio durante la reunión entre el presidente de la AFA Claudio Tapia con la Primera Nacional en la que todos los equipos tengan la posibilidad de ascender. “Me hubiese gustado que se jueguen las fechas que quedaban porque creo que todos tenían chances de ascender, si bien en las dos zonas había un puntero, creo que también es justo que a todos le den esa oportunidad”, opinó.

Vuelta a los entrenamientos

Para cerrar, el volante lamentó que no todas las categorías vuelvan al mismo tiempo, aunque luego evaluó que “esta bueno que se dé todo de a poco, para ir viendo cómo se desarrollará el regreso”.

Tras estar cinco meses sin actividad, Vico deberá realizar un doble trabajo, por un lado, armar una rutina para evitar lesiones y, en paralelo, lograr que los refuerzos se adapten a las exigencias de la categoría.

“Durante este tiempo no entrené de las mismas formas que lo venía haciendo, me tuve que rebuscar con el poco espacio y elementos al alcance. Esto llevará tiempo, además están llegando varios jugadores y se está armando un equipo nuevo”, concluyó Bazán, en charla con Info Región.