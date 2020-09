Santilli por la coparticipación: “No se transfiere un problema de un lado a otro”

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, admitió que “se lesionó el diálogo” con el Ejecutivo nacional, tras la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la ciudad de Buenos Aires recibe desde 2016 merced a un decreto de la gestión macrista.

“Veníamos trabajando como debe ser, teniendo un trabajo muy cercano, de entender las diferencias, cuando íbamos cada semana a discutir y discutíamos las diferencias económicas en términos de apertura”, señaló Santilli en diálogo con radio Continental.

“Hay un convenio entre partes que hay que respetar y no unilateralmente darlo de baja, y sobre todo, en el marco de la pandemia, en donde los estados provinciales tenemos que afrontar una pérdidas de recursos importantes”, dijo Santilli, y agregó: “Uno no le quita a una provincia para darle a otra, no se transfiere un problema de un lado a otro”.

En ese sentido, el funcionario porteño dijo que “lo que hizo Macri fue sacar recursos del Estado Nacional en la transferencia de un recurso, para el sostenimiento de las fuerzas de seguridad federales que transfirió a la Ciudad con sus recursos“.

“Más allá de la bronca y lo que genera, nosotros lo que nunca vamos a dejar de hacer es entender que estamos en una pandemia y también tenemos que coordinar”, afirmó Santilli. “Acá no terminó el virus ni la pandemia y hay que seguir coordinando. Pero eso no quita que vayamos a defender ante la Corte Suprema a los argentinos que vienen acá y desarrollan sus actividades”, completó.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, instruyó hoy a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover una acción judicial contra el Estado Nacional, para que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad” del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández que dispone el traspaso de fondos para el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

El Decreto 324/2020 de la Ciudad, publicado hoy en el Boletín Oficial de la ciudad, solicita la acción judicial contra “el decreto Nacional 735/2020” a los fines de que “se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados”. Del mismo modo, solicita una “medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada”.

El decreto porteño lleva la firma del ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Martín Mura; y del jefe de Gabinete, Felipe Miguel y confirma el anuncio realizado ayer por el alcalde porteño que adelantó que recurriría a la Justicia.

Entre los considerandos, el decreto porteño destaca que “la reducción de dicho coeficiente resulta un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional e implica una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación”. Entiende que también resulta “violatorio del principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad”.

Asimismo, el decreto menciona el convenio del 22 de octubre de 2019, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional en el que se acordó que el coeficiente resulta “razonable a fin de contribuir al normal desenvolvimiento fiscal y patrimonial de la Ciudad en condiciones de sustentabilidad”, y que esto se realiza “atendiendo a la situación económica-financiera de la jurisdicción”.

Al mencionar el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional sobre las contribuciones coparticipables, el decreto recuerda que establece que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires”.