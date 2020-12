Otra vez, bares y cafeterías abrieron en la Región con atención al público

Las postales del fin de semana en Almirante Brown, Lanús y Lomas de Zamora volvieron a evidenciar que a pesar de la continuidad del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y de la prohibición que se mantiene para la atención al público de los locales gastronómicos, hay bares y restaurantes que retomaron la actividad en forma casi normal.

El fin de semana pasado fue la primera vez que, en el marco del ASPO, los locales gastronómicos de la zona abrieron las puertas y brindaron atención al público con mesas en las veredas. Aunque la apertura fue con la implementación de protocolos sanitarios, el rubro no posee autorización para atender fuera del delivery o el take away. Y este fin de semana la situación se volvió a repetir en cada vez más locales.

Cafetería en Lanús abierta al público

Aunque el primer fin de semana fue en Lomas y en Brown en donde se registró actividad, en este fin de semana también se notó un mayor movimiento en Lanús. Las imágenes de decenas de personas sentadas tomando un café o una cerveza, dependiendo el rubro del local, se repitieron este domingo en todo el centro del distrito.

De hecho, algunos locales promocionaron la reapertura en redes sociales e invitaron a la gente a concurrir.

Lo mismo ocurrió en Brown, donde los bares anunciaron la apertura en redes pero aclararon que el consumo de productos solo sería en la vereda.

La noche del sábado en Lomas de Zamora

En Lomas de Zamora, a pesar de las sanciones que se aplicaron desde el Municipio el fin de semana anterior, este sábado por la noche se volvieron a ver las mesas en las veredas repletas y a la gente paseando por las calles.



“No está autorizado nada. Se corrió una movida que no está permitida”, habían señalado desde la comuna a Info Región y el lunes hubo sanciones y clausuras. A pesar de ello, los locales tuvieron la misma postura y volvieron a atender al público en la vereda. “Seguiremos así”, insistieron desde la comuna, en referencia a las sanciones.