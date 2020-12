Lomas: Para Grandoli, es “muy buena” la gestión con respecto a la pandemia

La concejal por el Frente de Todos de Lomas de Zamora, Adriana Grandoli, realizó un balance de lo que fue este 2020 marcado por la pandemia de coronavirus y resaltó que desde la gestión comunal “se puso el ojo donde se tenía que poner” y se priorizó “lo que se tenía que privilegiar”, que no era “ni más ni menos” que el sector Salud.

“Aquello que se pudo corregir se corrigió e insistimos en esta situación de no tener ningún paciente sin internar cuando necesitó atención, eso no sucedió. No pasó tener camillas en los pasillos de los hospitales. Habla de una muy buena gestión con respecto a esta pandemia“, planteó la edil.

“Y esto ocurrió tanto a nivel nacional como provincial”, remarcó en diálogo con Info Región. “Cada acción que se fue haciendo en este año tan impactante se ha hecho en función del cuidado de la salud, por sobre todas las cosas”, agregó.

Presupuesto y tasas

Grandoli, por otra parte, se refirió a la aprobación del Presupuesto 2021 en el Concejo Deliberante y recalcó que al haber sido acompañado por todos los bloques de la oposición, demostró que es una medida “en función de los vecinos y las vecinas”.

En tanto, sobre el aumento de tasas apuntó que fue similar en todos los distritos de la Región. “Ayudaremos a las familias en tanto y en cuanto no puedan llegar a pagar estas sumas”, sentenció.