Echeverría: “Brown significó mi renacer”

El ex capitán del conjunto de Adrogué agradeció a la institución tras su salida. "Me abrazaron en una parte complicada de mi carrera", aseguró.

Santiago Echeverría dejó Brown de Adrogué para sumarse a las filas de Jorge Wilstermann de Bolivia. El ahora ex capitán del Tricolor, reconoció que busca nuevos desafíos y un “crecimiento” en su carrera.

“La decisión la tomé hace un tiempo cuando me volví a sentir bien en el fútbol y entendía que tenía la posibilidad de crecer. Se me dio la oportunidad y no quería desaprovecharla. Podría haberme quedado cómodo y feliz en Brown, pero pretendo pelear cosas importantes y hacerme un nombre en un lugar donde no me conocen”, explicó el defensor, en charla con Info Región.

Por otra parte, destacó el apoyo del Tricolor en su regreso al fútbol luego de un caso injusto de doping que lo tuvo dos años fuera de las canchas: “Brown significó mi renacer y re debut en el fútbol. Esta que vivo es la segunda parte de mi carrera. En Brown me abrazaron en una parte complicada de mi carrera. Es una relación y agradecimiento de por vida“.

La despedida

Sobre finales del 2019 el ex Talleres de Remedios de Escalada logró apelar la sanción y regresó de manera oficial al fútbol. Brown, de la mano de Pablo Vico, le abrió las puertas y el jugador respondió en la cancha, consiguiendo la capitanía del equipo.

Al respecto, mencionó: “Es una mezcla de sensaciones y expectativas. Todos los días me levanto pensando en crecer, estoy con muchas ganas de pelear por cosas importantes”.

En paralelo, evaluó el último periodo de competencia en la Primera Nacional: “Me quedó la espina pero era un campeonato atípico. Nos costó acomodarnos, contamos con una segunda oportunidad, pero era un equipo nuevo al que le costó adaptarse”.

Finalmente, analizó s nuevo destino, elenco que es protagonista en el fútbol boliviano y busca hacerse con un lugar en el plano internacional: “Es una ciudad hermosa, montañosa y se vive muy bien. El club está decidido a pelear el campeonato, ya que lo hicieron dos veces en los últimos cinco años. Además de participar en la Copa Sudamericana”.