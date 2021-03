Lomas: Nueva protesta de motoqueros

Decenas de motoqueros volvieron a manifestarse este viernes en Lomas de Zamora, en repudio a la ordenanza que obliga a sacar un permiso para que circulen dos personas por vehículo. “Esto no se termina hasta que no levanten la medida“, advirtieron.

La protesta arrancó después de las 17 horas, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 8.700. En diálogo con Info Región, una de las representantes del colectivo de motociclistas autoconvocados “Las personas no se patentan” Laura Moyano precisó que “esto no se termina hasta que no levanten la medida“.

“Ellos han impuesto una ordenanza donde va a aplicar una restricción de la circulación de dos en moto. Siempre golpean a los honestos obviamente porque no salen a perseguir a los delincuentes. Además, a los pibes del delivery les piden una libreta sanitaria, es decir, les cobran para trabajar básicamente”, planteó.

Y añadió: “Lo que pedimos es seguridad para todos porque si acá no me roban la moto no existiría el delincuente en moto ya que no compran la moto, no la patentan ni pagan seguro. Nos roban a nosotros y de ahí se transforma en el llamado motochorro“.

El conflicto

El conflicto se inició cuando el gobierno que encabeza el intendente Martín Insaurralde prohibió la circulación de motos con más de un ocupante por cuestiones de seguridad pero ante las críticas recibidas por parte de quienes usan las motos como único vehículo particular para evitar el uso de transporte público, dio marcha atrás y dispuso que podrán circular con una autorización que se tramita en la web oficial.

Además, en la primera sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto el cual le otorga al Ejecutivo comunal la facultad de establecer mayor control sobre los conductores de motovehículos.

Le permite determinar zonas, días y horarios con prohibición para la circulación de motovehículos con dos ocupantes y la delineación de los perímetros geográficos donde regirá la obligatoriedad del uso de los chalecos reflectantes y el casco con la identificación del dominio.

También establece la creación del Registro Municipal de Conductores de Motovehículos para conductores y acompañantes y que los que realicen transporte de mercadería deberán contar con una Libreta Sanitaria.