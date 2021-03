“La posesión”, una de las claves para Ruíz en el cruce ante el Sojero

Temperley piensa de lleno en el encuentro del sábado que será en casa, ante Agropecuario, por la fecha 3 del torneo de la Primera Nacional. Será el primer compromiso del Celeste como local y aspira a que sea con victoria.

En conferencia de prensa, Fernando Ruíz analizó al rival: “Agropecuario es un equipo con intención de tenencia de pelota y circulación de juego. Lo primero que tenemos que hacer es combatir por la posesión del balón”.

Y agregó: “Estamos trabajando para que Temperley pueda ser protagonista desde el juego“.

Como llega

En cuanto al plantel el entrenador aún no cuenta con todos los nombres a su disposición, es que Mauro Molina y Facundo Pumpido están entre algodones por distintas molestias, al tiempo que aguardan por la habilitación de Agustín Allione, Facundo Callejo y Lucas Pittinari.

Por otra parte, en cuanto a resultados, el Celeste viene de imponerse 1-0 como visitante de Deportivo Maipú, en lo que fue su estreno oficial en la temporada.

“El partido fue muy intenso en lo físico y no tanto desde el juego, que es lo que a mí me gusta, pero había que jugarlo de esa manera por las condiciones en las que estaba la cancha”, analizó el ex Platense.

Finalmente, respecto al conjunto que estará desde el arranque el sábado en el Alfredo Beranger, comentó: “Esperaremos entre mañana (jueves) y el viernes para trabajar con el grupo para definir el equipo. Si tenemos todos los nombres, seguro cambien algunos en el once”.