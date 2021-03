La vigilia en el ex Pozo de Banfield

El ex centro clandestino de detención y exterminio conocido como “El Pozo de Banfield” fue epicentro de la vigilia convocada por la Mesa de Trabajo Ex Pozo de Banfield e HIJOS Lomas de Zamora, en vísperas del 24 de marzo. También hay actividades convocadas para hoy.

La vigilia se realizó en las puertas del Pozo, cuyo juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos allí (pero también en el ex Pozo de Quilmes y El Infierno de Avellaneda) comenzó el 27 de octubre pasado. El martes se realizó la audiencia 19.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar.

Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

“Acompañamos la vigilia por el 24 de Marzo en el Ex Pozo de Banfield, organizada por la la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield e H.I.J.O.S de Lomas de Zamora Fue una noche llena de emoción y amor. El amor siempre es la madre de todas mas banderas”, comentó Marina Lesci, presidenta del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. “Tenemos Memoria y Verdad, seguiremos luchando por la Justicia, efectiva y real, siempre”, completó.

Ayer, el Club Atlético Temperley, por otro lado, plantó memoria. “La memoria la podemos ejercitar de mil maneras, entre ellas esta, que es maravillosa”, aseguró el referente de la comisión de Derechos Humanos celeste, Marcelo Guazzardi.

También realizaron una intervención en todo el club con los nombres de los detenidos-desaparecidos del distrito, escritos en los representativos pañuelos blancos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo.

El 21 de marzo fue el turno del homenaje a las víctimas de las Masacre de Pasco, quienes fueron Rubén Bagninia, Aníbal Benítez, Alfredo Díaz (14 años), Eduardo Díaz (16 años), Héctor Flores, Germán Gómez, Héctor Lencina (su viuda, Coca, falleció en 2020 y fue directora de Derechos Humanos en Lomas de Zamora) y Gladys Martínez.

La masacre fue una matanza cometida por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) en Lomas de Zamora. Fue el 21 de marzo de 1975. Subieron a los secuestrados a un colectivo y los llevaron a la avenida Pasco, donde los hicieron descender, los fusilaron y después dinamitaron los cadáveres para evitar su identificación.

Este 24 de marzo, la Mesa de Trabajo por el Ex Pozo de Banfield acompañará una jornada cultural por la memoria en el Teatro Municipal a partir de las 18, organizada por Cultura Lomas, en donde habrá música en vivo y la presentación de la película “Sinfonía para Ana”.