Los Andes: pese a la polémica, mañana asume Grosi

El sindicalista de la construcción, Víctor Grosi, asumirá mañana a las 11 por segunda vez como presidente del Club Atlético Los Andes tras la proclamación en soledad de la lista que encabezaba por parte de la junta electoral de la entidad y, a pesar de las denuncias de la oposición que sostiene la nulidad del proceso al alegar que les impidieron participar de los comicios.

En un comunicado, la lista Ejército de los Andes, precisa que el evento se realizará “a cielo abierto” y que tendrá lugar en el complejo Jazmín de Grazia -atrás de la tribuna Palacios- y que será “con presencia reducida de asistentes y bajo estrictos protocolos sanitarios”.

#Institucional El Club Atlético Los Andes informa que, según lo establecido en la última reunión de Junta Electoral, el próximo domingo 11 de abril a las 11 hs será la presentación de las flamantes autoridades encabezadas por @VictorGrosiCALA👉https://t.co/7gQmMuLvnB pic.twitter.com/CDea1t0GMu — Club Los Andes (@clublosandes) April 8, 2021

En la nueva gestión, que se extenderá hasta 2023, acompañarán a Grosi, entre otros, Ruben Salerno y Veronica Rudi como vicepresidentes; Gabriel Pompei como secretario y María Agostina Liccardi Sañudo en la Tesorería.

Acerca de las denuncias de por parte de la oposición, el titular del Sindicato de la Industria de la Construcción (SITRAIC), comentó a InfoRegión al momento de presentar las listas, el 31 de marzo, la oposición “intentó ingresar con más gente de la que correspondía” por lo cual bajo la supervisión “del escribano Leandro Acero se firmó el acta donde consta que sólo se presentó la lista de la agrupación Ejército de los Andes. Al no haber otra, fue proclamada por la junta electoral”.

“No nos llegó ninguna notificación relacionada con alguna denuncia judicial. Nosotros ya hicimos la presentación de todo el proceso electoral de acuerdo al estatuto y en los lugares que corresponde, incluso en la Asociación del Fútbol Argentino. Así que este domingo (por mañana) asumimos y si hay algún reclamo o cuestión que tenga que ver con alguna irregularidad como las que denuncian se verá en su momento”, explicó Grosi.

Acerca de las denuncias del periodista Gustavo Grabia acerca de la presencia en la lista de barras bravas a los que se les impuso el derecho de admisión, replicó tajante: “Yo trabajo de presidente del club y no pido antecedentes ni ando buscando buscando cuál es el historial de las personas, si ellos pagan la cuota y si en una situación tan difícil del club, me ayudaron y trabajaron, para mí es valioso. No trabajo ni de juez, ni fiscal, ni de policía, ni soy periodista, ni nada de eso”, abundó

Respecto al programa que piensa llevar adelante, indicó que su prioridad es atravesar la situación de emergencia relacionada con la pandemia: “El año pasado no hice un día de cuarentena, si lo hubiese hecho se habría caído todo”, recalcó y subrayó que la entidad es “solidaria” está “a disposición de la comunidad y de las autoridades”.

Grosi adelantó que propondrá la modificación del estatuto para la “modernización del club mediante la creación de departamentos y de los consejos de socios que sirvan como sostén institucional”.

En materia futbolística, admitió que si bien no tuvieron “los resultados esperados”, destacó que se trabajó “en una línea con el objetivo de generar un capital propio del club en materia de promover la presencia de jugadores de las inferiores”.



El presidente reelecto, subrayó que continuarán “el saneamiento” de la economía de Los Andes en un marco de un contexto nacional muy complicado. “Tratamos de ser parte de la solución no del problema”, resumió.