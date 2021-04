Udocba anunció un paro para que se suspenda la presencialidad

"No estamos en condiciones de seguir infectándonos", advirtió Miguel Ángel Díaz, titular del gremio. Un comité de crisis analizará si se suspende o restringe la presencialidad en la Provincia.

La Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba) convocó a un paro para mañana en reclamo de la suspensión de las clases presenciales. “No estamos en condiciones de seguir infectándonos”, advirtió Miguel Ángel Díaz, titular del gremio.

“Es un simulacro de clases. No podés tener ninguna continuidad pedagógica, desarrollar ningún objetivo o contenido sin tenés clases cada 15 o 21 días”, aseguró el dirigente gremial en declaraciones radiales, tras el pedido del FUDB a las autoridades para analizar y contemplar la situación de las distintas escuelas.

En este marco, Díaz precisó: “No encontramos ninguna disposición a evaluar la suspensión de la presencialidad. Lo que dice (la ministra) Agustina Vila es que no sirve de nada cerrar las escuelas si tenemos abiertos los shoppings”. “Tenemos que hacer una medida porque tenemos que demostrar que no estamos en condiciones de seguir infectándonos, que no queremos que haya más muertes”, apuntó.

Así, Udocba lanzó este martes la convocatoria a un paro para mañana en toda la Provincia. La consigna es “la inmediata suspensión de las clases” presenciales. “Hoy es alarmante cómo se infectan los pibes de 7 a 10 años, de 9 a 15 años. Eso es primaria y secundaria, si quieren darle otra explicación entonces no sé”, había advertido el dirigente a Info Región a principios de abril.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció ayer que un comité de crisis integrado por autoridades sanitarias, educativas y gremios docentes evaluará desde el próximo jueves si en los distritos más afectados por el coronavirus se suspenden o restringen las clases presenciales.

En un encuentro que mantuvieron la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, junto al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, con los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, los representantes sindicales reclamaron la adopción de medidas de “resguardo” para los maestros y alumnos ante el aumento de casos de positivos de Covid-19 en escuelas.