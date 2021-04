“Hay días que tengo 100 por ciento de ocupación”, admitió el director del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora

La curva de contagios de casos de Covid-19 creció en las últimas semanas de forma estrepitosa, al igual que el porcentaje de ocupación de camas en los centros de salud, ya sean públicos o privados. Es el caso del Hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravenna de Gandulfo, que tiene entre un 87 y 93 por ciento de ocupación de camas. De todos modos, admiten que hay días que llegan al 100.

En diálogo con Info Región, el director del hospital, Fernando Guerrero, analizó la situación sanitaria y sostuvo que “es muy complicada”. “No hay una situación de colapso porque gracias a Dios todavía estamos pudiendo responder, pero bajo mucha presión y con un personal cansado“, manifestó.

“Estamos en una situación de estrés con una ocupación de camas del hospital entre el 87 y el 93 por ciento de ocupación”, apuntó y reveló: “Hay días que tengo 100 por ciento de ocupación“. Los porcentajes varían hora a hora. En este punto, vale recordar que el gobierno bonaerense hizo hincapié en el Sistema de Gestión de Camas y solicitó que se informe la ocupación de camas de UTI y respiradores cuatro veces al día.

Por otro lado, Guerrero comentó que la franja etaria que usualmente veían complicada cambió. “El promedio de edad de pacientes complicados bajó. Antes en general era arriba de 75, 60 años y ahora tenemos pacientes de en el rango de 55, 60 años”, detalló, en sintonía con lo expresado este viernes por el gobernador Axel Kicillof.

Asimismo, planteó que el “estrés sanitario” lo están sufriendo tanto los centros de salud públicos como los privados. “Notamos que está mucho más estresado el sistema privado porque nos cuesta más poder ubicar derivación a pacientes que ingresan por Guardia con obra social“, planteó, y recordó que tuvieron varios pacientes que tardaron hasta dos días para conseguirles una cama en otro centro de salud.

En relación al personal de salud que da batalla diariamente contra la pandemia, expresó que están “muy orgullosos y conmovidos” por su trabajo. Más del 95 por ciento se encuentra vacunado. “El que no está vacunado es porque no quisiera, no porque no pudiera”, enfatizó. También comentó que están implementando un servicio de apoyo psicológico en conjunto con el sector de salud mental del hospital y con el Municipio de Lomas de Zamora. “Es un servicio a disposición para tratar la angustia y ansiedades de todos los compañeros”, señaló.

“Hay que hacer mucho hincapié en la conciencia social, uso de barbijo, las no reuniones, el distanciamiento social”, consideró el director del hospital y sostuvo que “hay que apostar a seguir vacunando” ya que “es el único horizonte que tenemos“.