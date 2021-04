Lomas: Presentaron un amparo para que se garanticen las clases presenciales

Padres y madres de alumnos de Lomas de Zamora presentaron un recurso de amparo ante la Justicia bonaerense para pedir que se garanticen las clases presenciales. El reclamo contó con el respaldo del concejal por Juntos por el Cambio Gustavo Ganchegui.

“Es un amparo contra el decreto que dictaminó (el gobernador) Kicillof el cual suspende las clases sin plazo de tiempo. Estamos pidiendo que se garantice la presencialidad con todos los protocolos que están establecidos por la Dirección General de Escuelas y el Consejo Federal de Educación”, indicó.

“Es algo que hice como padre, no como concejal”, añadió el edil opositor a Info Región y subrayó: “Es por mis hijos y por aquellos donde la virtualidad no llega. Venían con un lapso de presencialidad de dos veces por semana. No se entiende la coherencia de la medida”.

Junto a un grupo de padres de #LomasdeZamora presentamos un amparo ante la Justicia para pedir que #AbranLasEscuelas. En el video te cuento por qué la educación tiene que ser considerada esencial ⬇ pic.twitter.com/kHOpq8M4Vj — Gustavo Ganchegui (@gusganchegui) April 26, 2021

En misma línea, planteó que “queda claro por las estadísticas del Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación de la Nación que las aulas y las escuelas son lugares seguros“. “El derecho a la educación se debe garantizar“, manifestó.

Insistió luego en que “la escuela debe ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. En las aulas está el futuro de la Argentina“. El amparo fue presentado el viernes y aún están esperando que se sortee el juzgado que lo analizará.

Concejo

Asimismo, Ganchegui precisó que desde su bloque presentaron en el Concejo Deliberante lomense un pedido al Ejecutivo nacional y bonaerense para que se garantice la presencialidad. “Es un proyecto de ordenanza declarando la emergencia educativa en el partido de Lomas de Zamora producto de la pandemia de coronavirus solicitando declarar esencial la educación”, anticipó.

Rechazo

En las últimas horas la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó una medida cautelar presentada por dos parejas de padres en representación de sus hijos que pedían la vuelta a las clases presenciales y devolvió a la primera instancia tres amparos que solicitaban lo mismo.

En ninguno de los casos el máximo tribunal de Justicia se pronunció sobre el fondo de los planteos, sino sobre su competencia originaria, la procedencia de medidas cautelares y la continuidad del trámite judicial de acciones de amparo.