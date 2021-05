Lomas: Bocinazo en reclamo por la vuelta a las aulas

Madres y Padres Organizados de Lomas de Zamora se reunieron hoy en la Plaza Grigera para, desde allí, ir en caravana hasta la ciudad de La Plata y hacer un bocinazo en reclamo de la vuelta a las clases presenciales.

A partir de las 13.30 se congregaron en la plaza céntrica del distrito desde donde partieron hacia la casa de Gobierno provincial para pedir el retorno de a las aulas. “El futuro de los chicos depende de nosotros. Si no los defendemos y cuidamos sus derechos, nadie lo hará“, indicaron.

En un comunicado sostuvieron que “una justicia que es injusta y atasca los amparos presentados. Una defensoría de los niños que no defiende y deriva no tomando decisiones. Una inspección que no resuelve y burocratiza las aperturas de colegios publicos”, y agregaron que no se mantuvo la presencialidad por “falta de voluntad y planificación”.

Con las nuevas restricciones que lanzó el Ejecutivo, la vuelta a las escuelas en el conurbano bonaerense queda suspendida, añ menos, hasta el 21 de mayo.

El agrupamiento parental presentó un recurso de amparo ante la Justicia bonaerense para pedir que se garanticen las clases presenciales. El escrito ingresó el pasado viernes y permanece a la espera del sorteo del juzgado.