La advertencia de Kicillof a Larreta: “No se puede jugar electoralmente con hacerle caso a un DNU o no”

El gobierno de la provincia de Buenos Aires adhirió a las restricciones anunciadas por el gobierno nacional, para frenar la propagación del Covid-19, el gobernador Axel Kicillof le reclamó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que haya coordinación. “No se puede jugar electoralmente con hacerle caso o no a un DNU”, le espetó.

“El problema que tenemos es que seguimos estando en una emergencia sanitaria y compartimos 40 municipios con Ciudad de Buenos Aires en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y, con las alternativas que da la epidemia, debería haber una coordinación entre ambos lados de la General Paz”, dijo Kicillof en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio. Advirtió que “tomar decisiones distintas en el AMBA da resultados contraproducentes”.

En este marco, cuestionó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por “no cumplir con la ley”, al no acatar el decreto presidencial sobre las nuevas restricciones por el aumento de casos de coronavirus. “Lo que no esperábamos es que Larreta no cumpla una ley; eso es lo que está ocurriendo hoy”, subrayó.

En esa línea, dijo que “hay que acatar el decreto” y que “no se puede jugar electoralmente con hacerle caso o no a un DNU”. “Esperemos que esta situación se resuelva, porque el virus sigue sin entender que de un lado gobierna el PRO y por el otro el Frente de Todos”, aseveró el mandatario bonaerense.

El gobernador precisó que en un mes se llegó por encima del pico de la primera ola y alertó que se trata de “números altísimos”.

“El problema no es solo la ocupación de camas de terapia sino que, a más casos, habrá más muertos”, dijo y advirtió que la provincia de Buenos Aires “triplicó la cantidad de camas de terapia intensiva” y que, gracias a ese esfuerzo, hoy tiene “76% de ocupación mientras que en CABA están llenos”. “Hay un derrame de CABA a provincia porque no hay camas. No hay problema, son argentinos y argentinas, pero el sistema está saturado”, afirmó.