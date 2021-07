Lanús debutó con una victoria en la Liga

Lanús le ganó este sábado a Atlético Tucumán por 4 a 2 como local, con goles de José Sand (uno de penal), José López y Ignacio Malcorra, mientras que Leonardo Heredia y Ramiro Carrera descontaron. El partido fue válido por la primera fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

José Sand marcó dos tantos (25m. PT, de penal, y 1m. ST), José López hizo el otro (44m. PT) e Ignacio Malcorra (44m. ST) en el dueño de casa; los goles de los tucumanos fueron de Leonardo Heredia (34m. PT) y Ramiro Carrera (21m. ST).

Sand, sinónimo de gol en Lanús, fue la llave del triunfo local con dos apariciones importantes cuando el partido estaba trabado en el primer tiempo y para redondear los tres puntos del debut en el amanecer del segundo. El histórico delantero, que cumplió hoy 41 años y que hace una semana extendió su contrato por un año, se complementó a la perfección con su coterráneo correntino José López -autor del segundo tanto de cabeza- y aprovechó cada asistencia de Ignacio Malcorra, quien estuvo fino con su pie zurdo y sobre el cierre liquidó la historia.

Todo lo contrario se observó en el fondo de Lanús, ya que el arquero Lucas Acosta resultó responsable en ambos goles padecidos, con una mala salida por abajo en el 1-1 y una atajada débil en el 2-3, y lo mismo la dupla central, que en las dos situaciones despejó erróneamente. Los minutos finales se convirtieron en un sufrimiento constante a Lanús ante un Atlético Tucumán que se despertó con el envión anímico aunque no le alcanzó para llevarse un punto a su ciudad.

En la próxima fecha, Lanús visitará a Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán recibirá a Huracán.

La ficha del partido

Lanús: Lucas Acosta; Braian Aguirre, Guillermo Burdisso, Nicolás Thaller y Alexandro Bernabei; Lautaro Acosta, Facundo Pérez, Julián Aude e Ignacio Malcorra; José López y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini y Nicolás Romero, Gabriel Risso Patrón; Agustín Lagos, Cristian Erbes, Abel Bustos y Leonardo Heredia; Ramiro Ruíz Rodríguez y Ramiro Carrera. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo: 25m. Sand (L), de penal, 34m. Heredia (AT) y 44m. López (L).

Goles en el segundo tiempo: 1m. Sand (L), 21m. Carrera (AT) y 44m. Malcorra (L).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Franco Mussis y Ciro Rius por Bustos y Heredia (AT), 22m. Franco Coman por Romero (AT), 29m. Nicolás Laméndola y Renzo Tesuri por Carrera y Erbes (AT), 31m. Jorge Morel por Aude (L) y 37m. Ángel González por Acosta (L).

Amonestados: Bustos y Mussis (AT).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús).