Stolbizer en Brown: “La interna no pone en riesgo la integración de la oposición”

La líder del GEN y precandidata a diputada nacional por la lista que encabeza Facundo Manes visitó este martes Almirante Brown y en diálogo con Info Región, le bajó el tono a la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires. “No pone en riesgo la integración de la oposición”, confió. Además, aseguró que el líder de su nómina “representa cabalmente la idea de movilidad social” y renovó cuestionamientos a los gobiernos nacional y provincial.

“Las campañas empiezan escuchando a los vecinos y por eso estamos acá. Lo que estamos viendo mucho es el impacto económico y social de la pandemia, los comercios cerrados, los trabajos que se pierden. El aumento de los productos alimenticios de la canasta básica, eso es lo que la gente nos cuenta”, precisó luego de la recorrida que realizó junto a los precandidatos locales de Dar el Paso, el espacio de Juntos que lidera Manes.

Stolbizer participó de un encuentro con militantes en la esquina del Colegio Nacional de Adrogué, recorrió el centro comercial y brindó una conferencia en el bar Trotte.

Junto a ella estuvieron los precandidatos a diputados provinciales Pablo Domenichini y Miriam Niveyro; los aspirantes a concejales Andrés Acuña y Mariela Cinalli; los postulantes a consejeros escolares Pedro Aquino y Marisol Machado y el dirigente de la UCR Mario Helfenstein.

En declaraciones a este medio, la ex legisladora remarcó que Dar el Paso ofrece “una alternativa distinta” y subrayó que “Facundo Manes es quizás el ingrediente más disruptivo de este proceso electoral, no solo para las PASO sino para después”.

“Es alguien que viene del ámbito privado, con mucho reconocimiento social y es una persona que representa cabalmente esa idea de movilidad social, del que sale de un hogar de clase media, va a la escuela pública, la universidad, se forma, se capacita y hoy quiere volcar ese prestigio que tiene en la política. Eso es muy importante compartirlo”, ponderó.

Interna en Juntos

La líder del GEN, por otra parte, trató de ponerle paños fríos a las diferencias evidencias en Juntos en la provincia de Buenos Aires con el sector que impulsa a Diego Santilli. “La interna siempre fortalece porque lo que hace es abrir opciones, en la medida en que nos abrimos ofrecemos más alternativas y eso es bueno. Lo que no me gusta tanto es cuando la discusión queda en una confrontación que no conduce a nada. Preferiría que discutiéramos más contenidos de campaña y propuestas que descalificaciones”, reclamó.

Y luego añadió: “No van a escuchar a Manes nunca en la campaña agraviar o descalificar a nadie porque justamente el valor que tiene su candidatura y toda nuestra lista es la posibilidad de aportar una discusión de contenido sobre el papel del conocimiento, la educación, la ciencia, el futuro. Se trata de mirar hacia adelante y no para atrás. La gente ya conoce cuáles son los problemas que tiene, lo que tenemos que hacer es discutir hacia adelante”.

Asimismo, consideró que “este nivel de confrontación interna no pone en riesgo la integración de la oposición”. “Hay que entender que la PASO es un mecanismo legal ordenador que lo único que determina es la ubicación definitiva de los candidatos en la lista de noviembre”, recalcó.

Agregó que “lo importante es dar un discurso de unidad y de integración”. “Soy lo más nuevito en esta coalición, que ya existía y a la que me incorporo ahora. Este es el valor más importante: haber abierto, haber ampliado. Nuestro aporte es de algo distinto que demuestra esa voluntad de ampliar y hacer algo diferente”.

“La elección será pareja”

Por último, Stolbizer apuntó contra la gestión que encabeza el gobernador Axel Kicillof al manifestar que “el gobierno de la provincia es malo y recibe los coletazos de un gobierno nacional también malo”. “Me da la sensación de que no puede ser gratis ni el escándalo de las vacunas ni el de las visitas en plena cuarentena. Una economía que no logra salir adelante, una inflación que no se puede parar, creo que todo eso tiene costo para el Gobierno”, evaluó.

Vaticinó, en este punto, que la elección en la provincia de Buenos Aires “seguramente será pareja, lo que significa una derrota para el oficialismo que ganó en el 2019 como por 15 puntos de diferencia”. “Hoy eso claramente no existe. La voluntad nuestra es que esto sirva para poner un freno a los avances del kirchnerismo en el Gobierno”, sentenció.

Recorrida por Lomas

Previamente, Stolbizer también estuvo en Lomas de Zamora donde encabezó una recorrida junto a los integrantes de la lista de precandidatos que encabeza el dirigente radical radical y ex concejal Marcelo Pellegrini.