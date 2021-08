Alberto Fernández, sobre Juntos: “No pueden debatir porque no pueden explicar lo que hicieron”

El presidente Alberto Fernández advirtió que desde Juntos se niegan a debatir porque “no pueden explicar lo que hicieron”, renovó críticas a la gestión anterior y calificó como “payasadas” las expresiones de Mauricio Macri sobre la deuda, al tiempo que aclaró que María Eugenia Vidal (ex gobernadora de la Provincia y hoy precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires) es “cómplice”.

Fernández dijo “en alguna medida es cierto que la República está en juego” en las próximas elecciones legislativas ya que con la gestión de Gobierno de Macri “es cuando la República y el sistema institucional más padeció”. “La Republica sin ninguna duda está en juego si ellos vuelven a ganar. Si vuelven a ganar vuelven los apretadores de empresarios, los apretadores de jueces y los persecutores de opositores”, dijo el mandatario en declaraciones a Radio 10.

Cuestionó, asimismo, las “payasadas” que dice el expresidente Mauricio Macri sobre la deuda, consideró que lo que plantea se trata de un “disparate magnífico” y sostuvo que la ex gobernadora María Eugenia Vidal fue “cómplice” de esa situación.” “No pueden debatir porque no pueden explicar lo que hicieron. Cuando lo ponen al expresidente a debatir, dice la payasada sobre la deuda, un disparate magnífico”, afirmó.

Acuerdo con el FMI

El Presidente sostuvo hoy que “no está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional” y ratificó que “no va a firmar algo que dañe a los argentinos”. “Vamos bien; no hay un límite temporal (para la firma del acuerdo). No voy a firmar algo que dañe a los argentinos”, sostuvo, al tiempo que dejó en claro: “Voy a acordar cuando a la Argentina le convenga; los que me apuran son los que quieren que legitimen lo que hicieron ellos”.

Ayer, el ministro de Economía, Martín Guzmán, recalcó que “más que un buen acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional se necesita “un acuerdo sostenible”. Expuso ante la Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa en el Congreso.

Economía y trabajo

Respecto a la mejora de los índices de la economía, el Presidente precisó que quiere que “desaparezcan los planes y haya trabajo” y dijo que ése es su “mayor empeño” en la gestión. “Quiero que la Argentina recupere su ritmo de producción y amplíe el trabajo; que la gente que se quedó al margen, pueda volver al sistema y la formalidad; ése es mi mayor empeño”, apuntó.

Festejo en Olivos

Alberto Fernández sostuvo que “no hubo una maniobra dolosa sino un acto de imprudencia y negligencia” en el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la residencia de Olivos en julio del año pasado. “No esperé que me citen, ni busqué influenciar un juez ni busqué un abogado lobista. Me presenté espontáneamente y dije lo que creo que jurídicamente ocurrió. Ya di las explicaciones, fue algo que no debió haber ocurrido”, afirmó el mandatario en declaraciones a Radio 10, en el marco de una transmisión desde la cúpula del CCK a propósito del aniversario de la emisora y de los 101 años de la primera transmisión radial en la Argentina.

Se presentó ayer ante la Justicia por la causa que investiga la celebración del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, y planteó donar la mitad de su sueldo, por cuatro meses, al Instituto Malbrán. De acuerdo a lo informado, se presentó por derecho propio y sin abogado patrocinante, a los efectos de plantear la reparación del daño potencial que se hubiere causado por aquel encuentro, en momentos de restricciones de circulación y reuniones sociales por la pandemia del coronavirus.