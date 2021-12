Wado de Pedro cruzó a la oposición por dejar al Gobierno sin Presupuesto

"Sean responsables. No con el gobierno, sino con el país", reclamó.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, calificó hoy como “una mentira inaceptable” el argumento de la oposición de justificar su rechazo al proyecto de Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados en el discurso del jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y les reclamó que “sean responsables, no con el Gobierno, sino con el país”.

“Tratar de justificar en las palabras de Máximo Kirchner la decisión irresponsable de la oposición de dejar al país sin Presupuesto, en medio de las negociaciones con el FMI y por una megadeuda que ustedes mismos generaron es una mentira inaceptable”, afirmó el ministro en un hilo de mensajes publicado en su cuenta de Twitter.

Y preguntó luego: “¿Lo que dijo Máximo los llevó a tomar la mayor deuda de la historia con el FMI y del mundo? ¿Lo que dijo Máximo los motivó a darle esa plata a los bancos extranjeros para que la fuguen? ¿También los hizo dejar términos de pago imposibles para la Argentina?”.

En esa línea, el ministro les pidió: “Sean responsables. No con el gobierno, sino con el país. La sociedad necesita que se hagan cargo y aporten soluciones para la deuda externa que le dejaron a varias generaciones de argentinos y argentinas”.

Tras una maratónica sesión, que comenzó ayer pasadas las 13, la Cámara de Diputados rechazó esta mañana por 121 votos a favor, 132 en contra y 1 abstención el Presupuesto 2022. El oficialismo negoció a contrareloj, pero no logró conseguir los votos necesarios para avalarlo. Cuando se debatía si la sesión continuaba con la votación o volvía a comisión, Máximo Kirchner apuntó duro contra la oposición. “Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima cuando endeudaron este país en 44 millones de dólares”, disparó. “Presidente, votemos el proyecto por sí o por no y terminemos el show, por favor”, cerró su discurso.

El presidente Alberto Fernández, en tanto, recibirá esta tarde en la residencia de Olivos al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar la situación.