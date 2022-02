Trabajadores de la salud piden una paritaria nacional

Cicop destacó la necsidad de fijar un piso salarial a nivel nacional para los trabajadores del sector. Aún no fueron convocados.

Cicop destacó la necsidad de fijar un piso salarial a nivel nacional para los trabajadores del sector. Aún no fueron convocados.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) pidió que se articule una paritaria a nivel nacional, para que se fije un piso salarial para los trabajadores, que afronta muchas diferencias de acuerdo al sector en el que se desempeñen.

Si bien participaron de la discusión enmarcada en la Ley 10.430, aún no fueron convocados en la paritaria particular. Los docentes (FUDB) ya recibieron una propuesta y los judiciales (AJB) se reúnen hoy. “Exigimos un aumento salarial que contemple no solo la inflación, sino también la enorme sobrecarga laboral sufrida durante los últimos dos años por quienes venimos sosteniendo cotidianamente el funcionamiento de Hospitales y Centros de Salud”, anticipan.

El reclamo, más allá de la discusión particular, es que se implemente, tal como pasa con los docentes, una paritaria nacional que permita fijar un piso salarial para todos los trabajadores. El presidente de Cicop, Pablo Maciel, y la secretaria de Finanzas, María Teresa Sosa, se reunieron esta semana con el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia, y el Coordinador de la Red de Hospitales e Institutos, Fabián Basílico.

“Lxs representantes de CICOP exhibieron la situación que atraviesan lxs profesionales de la salud del Primer Nivel de Atención, en especial los del Programa Médicos Comunitarios (PMC), y los planteles que se desempeñan en hospitales nacionales y hospitales regidos bajo la Ley SAMIC. Ambas partes consensuaron sobre la necesidad de fijar un piso salarial mínimo en todo el país para lxs trabajadorxs del sector”, precisaron desde el gremio.

Los trabajadores nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud rechazaron el cierre por decreto de la paritaria, pero en los últimos días del año terminaron aceptando la propuesta salarial de una mejora del 54 por ciento.