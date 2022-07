Tras la eliminación de la Sudamericana, echaron a Almirón

La dirigencia de Lanús despidió anoche al director técnico Jorge Almirón al ser eliminado el equipo de la Copa Sudamericana a expensas de Independiente del Valle, de Ecuador, con el que empató 0-0 en la revancha luego de la caída 2-1 en la ida de octavos de final.

Se supo por medio de fuentes del club que el entrenador fue invitado por los directivos a que renunciara, a lo que Almirón se negó, y por eso tomaron la decisión de finalizar su contrato.

A todo esto, la institución lo oficializó a través de un comunicado por medio de su cuenta en la red social Twitter: “El Club Atlético Lanús, a través de su Comisión Directiva, le informa a sus socios, simpatizantes y al público en general que Jorge Almirón no continuará en su cargo de director técnico del plantel profesional masculino”. “Le agradecemos por su aporte en esta nueva etapa al entrenador más ganador en la historia de la institución”, concluyó el aviso.

El flojo rendimiento del equipo en la Copa de la LPF, más la eliminación en la Copa Sudamericana y el flojo desempeño en el actual torneo de la LPF, cuando lleva cuatro partidos sin ganar -dos derrotas en la competencia local más otra en el torneo continental a lo que sumó el empate de esta noche-, terminaron por sellar el destino de Almirón.

Es más, por las redes sociales explotaron los mensajes de los socios e hinchas pidiendo su renuncia a raíz de sus dichos durante la conferencia de prensa brindada tras el encuentro.

“Hay cosas que tenemos que mejorar porque yo soy el responsable en la parte del juego. Por eso, si la gente está molesta, me hago cargo de la parte que me toca”, dijo el ahora ex entrenador de los granates antes de conocer su despido. “Entiendo el descontento de la gente. Vamos a hablar con la dirigencia en estos días para ver qué podemos mejorar y los refuerzos de experiencia que se puedan sumar”, fue otra de las declaraciones claves de Almirón para la reacción inmediata de numerosos simpatizantes y, por supuesta, de la dirigencia que le exigió la dimisión.