El Presidente respaldó a Cristina y bregó por una reforma judicial “urgente”

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la justicia está “deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática” e insistió en la necesidad de “reconstruir una Justicia Federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales”, al referirse a la publicación que realizó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que criticó a la Corte Suprema.

“He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió @CFKArgentina. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”, advirtió. Y recordó: “Cuando quise reformar la Justicia Federal algunos no me acompañaron. Cuando hablé del mal funcionamiento de la CSJN fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia”.

“Pueden hablar de las formas y del video de Cristina Kirchner, pero NO dejemos de debatir el problema y buscar una solución. Como Presidente sigo comprometido en que los argentinos contemos con una justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos”; afirmó el mandatario en un hilo publicado en su cuenta de Twitter, respaldando los dichos de Cristina y reiterando su postura sobre la reforma de la Justicia, que también expresó cuando fue a visitar a Milagro Sala.

Tras su publicación en torno al “alquiler de cautelares”, la Vicepresidenta se refirió al sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por el presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, dictado por jueces nombrados durante la gestión de Juntos por el Cambio. “Con tantos muertos en sus roperos no les queda más remedio que hacer lo que les manden bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros”, enfatizó, disparó.