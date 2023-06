Kicillof ratificó que Magario será su compañera de fórmula para buscar la reelección

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró esta tarde que “en principio” la fórmula para lograr la reelección “está cerrada” y será con su actual vicegobernadora, Verónica Magario, en tanto que se mostró abierto a una eventual competencia interna en las PASO contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Tras padecer un incidente en Brandsen cuando una mujer burló el operativo de seguridad e intentó arrebatarle el micrófono para protestar, el mandatario kirchnerista despejó las dudas sobre su participación en las elecciones bonaerenses, en medio de algunas versiones que le atribuían chances de saltar a una candidatura presidencial.

En declaraciones radiales, el ex ministro de Economía dijo que le resulta “un halago” que se lo mencione como candidato presidencial del Frente de Todos, pero aclaró que no se trata de “una cuestión personal, no son aventuras”.

“No es ‘yo quiero tal cosa’. No es primera persona del singular lo que importa acá, si no una propuesta, un armado con las candidaturas mejores en cada lugar”, ratificó Kicillof.

Sobre la posibilidad de competir en las PASO contra Tolosa Paz, quien hoy confirmó sus intenciones de ser precandidata a gobernadora en tándem con Daniel Scioli, quien irá como postulante presidencial, Kicillof aclaró que no tiene “ningún problema“.

“No tengo ningún problema. Lo dije ya en febrero y después en una reunión con el PJ lo volví a decir: no tengo ningún problema de que en la provincia haya una PASO con el o la compañera que quiera presentarse a discutir sobre el mejor proyecto de provincia”, enfatizó.