Brown de Adrogué se volvió con un punto del Merlo Norte

Brown de Adrogué igualó sin golpes en el partido válido por la Fecha 6 de la competencia de la Primera B.

Brown de Adrogué igualó sin golpes en el partido válido por la Fecha 6 de la competencia de la Primera B.

Brown de Adrogué empató 0-0 con Argentino de Merlo, por la Fecha 6 de la competencia de la Primera B. El Tricolor se vuelve con un punto.

La formación que eligió Pablo Nieva: Sebastián Giovani; Carlos Aguirre, Adriel Ortíz, Lucas Césare, Luciano Gómez; Dante Cardozo, Lucas Galván (Lucas Irusta), Alexis Castaño, Nicolás Meaurio; Matías Sproat, Alan Visco (Facundo Ferrario).

El primer tiempo pasó sin sobresaltos para el Tricolor, que se fue al descanso sin cambios en el marcador. En el complemento, el DT metió mano en el equipo. Fueron amonestados Dante Cardozo y Lucas Césare en el estadio Merlo Norte.

El Tricolor vuelve a Adrogué con un punto en el choque válido por la Fecha 6 de la competencia, ya que la 5 se postergó por el paro. Llegó a los 6 puntos, producto de un victoria, tres empates y una derrota. El próximo fin de semana recibe a Arsenal.